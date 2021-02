Angleterre: City déroule, United et Leicester au coude-à-coude, West Ham rêve de C1

Vainqueurs de Newcastle (3-1) et Aston Villa (2-1), dimanche, Manchester United et Leicester luttent pour la 2e place, loin derrière City qui a battu Arsenal (1-0), alors que West Ham a dominé Tottenham (2-1) et rêve à la Ligue des Champions après la 25e journée.

- City mate Arsenal

City a enchaîné une 18e victoire toutes compétitions confondues en gagnant à Arsenal (1-0) et conserve 10 points d'avance sur ses poursuivants.

Arsenal, 10e avec 34 points, voit s'éloigner un peu plus le wagon européen.

Malgré le retour comme titulaire de Kevin de Bruyne, associé à Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling ou Ilkay Gündogan, City a dû se contenter d'un but en tout début de match, sur une tête décroisée de Sterling, seul au milieu de la défense des Gunners, pour faire la différence (1-0, 2e).

Sterling et Gündogan auraient pu creuser l'écart dans une première demi-heure à sens unique, avant que les débat ne s'équilibrent un peu.

Mais l'assise défensive des hommes de Pep Guardiola leur a permis de traverser ce match presque sans frayeur avant de retrouver mercredi la Ligue des champions avec un huitième de finale aller à Budapest --pandémie de Covid-19 oblige-- contre Mönchengladbach.

- Le chassé-croisé de Leicester et United

Temporairement dépossédé de sa deuxième place par Leicester en début d'après-midi, Manchester United l'a reprise à la faveur d'une différence de buts favorable en soirée.

Avec 49 points, les deux clubs ont 4 longueurs d'avance sur West Ham et 6 sur Chelsea, grand perdant de la course à la C1 après son nul contre Southampton samedi (1-1).

Meilleure équipe de Premier League à l'extérieur (30 points pris sur 39 possibles), Leicester a construit son succès contre Villa, privé de Jack Grealish, sur un très solide début de match.

Les champions d'Angleterre 2016 ont frappé par James Maddison (1-0, 19e) et Harvey Barnes (2-0, 23e), sous les yeux du sélectionneur anglais Gareth Southgate en plein repérage dans l'optique de l'Euro-2020n cet été.

L'ancien Lyonnais Bertrand Traoré a redonné espoir au club de Birmingham dès le début du second acte (2-1, 48e), mais Leicester a fait preuve de beaucoup de maîtrise pour conserver trois points précieux.

La réponse des Red Devils n'a cependant pas tardé, infligeant une 9e défaite sur les 11 derniers matches, toutes compétition confondues, à des Magpies qui n'ont plus que trois points d'avance sur la zone rouge.

Le match aura été assez bizarre, Marcus Rashford ouvrant le score après une première demi-heure très poussive -- comme souvent -- des siens, d'un bel enchaînement dribble-frappe au premier poteau (1-0, 30e).

Ce but a encore plus motivé Newcastle et Allan Saint-Maximin qui a égalisé d'une belle demi-volée dans la surface (1-1, 36e).

Newcastle semblait le plus proche de reprendre l'avantage en début de seconde période, quand Daniel James a hérité d'un ballon au deuxième poteau et marqué d'une frappe rageuse peu avant l'heure de jeu (2-1, 57e).

Un penalty de Bruno Fernandes a scellé un succès mérité et important (3-1, 75e).

- West Ham dans le carré magique

En battant Tottenham (2-1), West Ham s'est emparé de la 4e place qui envoie en Ligue des champions la saison prochaine avec 2 longueurs d'avance sur Chelsea et 5 sur Liverpool et Everton

Tottenham, 9e avec 36 points et qui va devoir cravacher pour accrocher un ticket européenne via le championnat, a payé deux entames de période ratées.

Au bout de 5 minutes, Michail Antonio avait déjà marqué sur un centre repoussé comme il pouvait par Hugo Lloris, au milieu d'une défense passive (1-0, 5e), et à la 47e minute, Jesse Lingard,d'une frappe croisée imparable a doublé la mise (2-0, 47e).

Gareth Bale, entré à la pause, a réveillé les Spurs, servant Lucas Moura pour la réduction du score de la tête (2-1, 64e), avant de trouver la transversale de 20 mètres (78e).

Un dégagement contré par Son Heung-min est encore venu taper sur le montant pour ressortir (90+2), sauvant West Ham.

Mais les Spurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour ces matches joués à moitié qui pourraient leur laisser beaucoup de regrets en fin de saison.