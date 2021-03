Angleterre: City facile, Chelsea freiné, Everton perd du terrain

City n'a pas tremblé chez le relégable Fulham (3-0) samedi, lors de la 28e journée de Premier League, alors que Chelsea, tenu en échec à Leeds (0-0) reste au pied du podium et qu'Everton a été battu chez lui par Burnley (2-1).

- City retrouve Agüero

Muet depuis plus d'un an en championnat - en partie en raison de blessures - Sergio Agüero a fini par inscrire son 257e but en presque 10 ans avec Manchester City, lors d'une victoire qui s'est dessinée dans le premier quart d'heure du second acte.

Vainqueur il y a une semaine à Liverpool (1-0), Fulham avait réussi à tenir en respect pendant 45 minutes le leader avec 17 points d'avance.

Alphonse Areola avait dû se fendre d'une belle parade face à Ferran Torres à la 18e minute, mais le plan de jeu de Scott Parker avait plutôt bien fonctionné.

Son équipe a malheureusement volé en éclats au retour des vestiaires, John Stones reprenant victorieusement un coup franc rentrant (1-0, 47e), avant que Gabriel Jesus n'exploite une erreur défensive adverse (2-0, 56e).

Quatre minutes plus tard, les Cottagers ont concédé un pénalty qui a permis à l'Argentin de mettre fin à 13 matches et 24 tirs sans faire trembler les filets (3-0, 60e).

Un but qui a aussi offert une fin de match facile à gérer, à quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Mönchengladbach, à Budapest, où s'était déjà déroulé le match aller, remporté 2-0 par les Citizens.

- Chelsea s'en contentera

Dans un match qui ne s'est jamais vraiment emballé, Chelsea n'a pu faire mieux qu'un nul vierge face à Leeds (0-0), maîtrisé offensivement, mais rigoureux derrière.

Avec 51 points, les Blues restent quatrièmes à deux points de Leicester (3e) qui recevra dimanche la lanterne rouge Sheffield United.

Pour Leeds, 12e avec 36 points, soit 10 d'avance sur la zone rouge, la fin de saison s'annonce sans stress.

Toujours invaincu sous les ordres de Thomas Tuchel en 12 matches, Chelsea pourra regretter le manque de réalisme de Kaï Havertz titularisé en pointe et qui a eu les ballons pour faire basculer le match (7e, 45+1, 48e, 53e).

Mais ce match nul n'est pas une si mauvaise opération, sachant que Tyler Roberts a trouvé la transversale - après une déviation d'Édouard Mendy - sur le seul tir de Leeds en première période (14e).

Le Sénégalais a mérité son 14e match sans prendre de but en 23 apparitions avec Chelsea, en bloquant d'une main ferme une frappe en pivot de son ancien coéquipier rennais, Raphinha (55e).

Chelsea va maintenant se concentrer sur le match de mercredi face à l'Atlético Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, qu'il aborde en position favorable après sa victoire (1-0) à l'aller à Bucarest.

- Burnley surprend Everton

Les rêves européens d'Everton ont pris du plomb dans l'aile après cette défaite à domicile face à un mal classé.

Les Toffees restent 6e avec 46 points, mais l'écart avec les 4 premières places qui qualifient pour la Ligue des Champions passe à 5 unités même s'ils ont une rencontre en retard à disputer.

Burnley, 15e et qui porte à 7 longueurs son avance sur la zone rouge, a idéalement débuté le match avec un jeu plaisant et sans complexe qui lui a permis de mener de deux buts avant la demi-heure de jeu.

C'est d'abord Chris Wood (1-0, 13e) qui a trompé Jordan Pickford de l'entrée de la surface de réparation, avant qu'une superbe frappe enroulée de Dwight McNeil ne double la mise (2-0, 24e).

Everton a réduit le score peu après la demi-heure grâce à une tête de Dominic Calvert-Lewin (2-1, 32e).

Bien plus dominateurs en seconde période, les hommes de Carlo Ancelotti ont beaucoup poussé mais l'excellente organisation des Clarets les a empêchés de se créer beaucoup d'occasions.

Avec seulement 4 points pris sur ses 7 dernières rencontres de championnat à domicile, et des défaites contre Newcastle ou le relégable Fulham, l'autre club de Liverpool risque de regretter amèrement ses prestations trop irrégulières à l'heure où seront faits les comptes.