Angleterre: City redémarre, Liverpool et Brighton enchaînent

Battu par Tottenham pour la première journée, Manchester City a bien réagi samedi en écrasant Norwich (5-0), alors que Liverpool et Brighton ont pris la tête de la Premier League avec six points en deux matches en battant Burnley (2-0) et Watford (2-0).

. City met les choses au clair

Bousculé par les Spurs il y a une semaine, le champion en titre a vite corrigé le tir en écrasant le promu Norwich pour son premier match à domicile de la saison.

Une habitude pour les hommes de Pep Guardiola, qui avaient inscrit 14 buts contre les Canaris lors de leurs trois dernières confrontations à l'Etihad.

"Le résultat est la conséquence des nombreuses bonnes choses que nous avons faites. Mais nous ne sommes pas encore à notre maximum, on a encore beaucoup de choses à peaufiner", a pourtant jugé le Catalan après le match.

Le match avait très mal commencé avec un but contre son camp du gardien Tim Krul dès la 7e minute, suivi par la première réalisation de Jack Grealish sous ses nouvelles couleurs.

Le joueur à 100 millions de livres (117 M EUR) s'est trouvé à point nommé au deuxième poteau pour pousser le ballon au fond, avec un peu de réussite et doubler la mise (2-0, 22e).

Aymeric Laporte a inscrit un troisième but après un cafouillage sur corner (3-0, 64e), imité par Raheem Serling (4-0, 70e) et Riyad Mahrez, tous deux sortis du banc (5-0, 84e).

Pour Norwich, déjà largement battu à domicile par Liverpool (3-0) la semaine dernière et qui doit recevoir Leicester, 5e l'an dernier, dans sept jours, le début de saison s'avère aussi compliqué que le laissait craindre le calendrier.

. Liverpool prend les commandes

Dans un Anfield Road plein pour la première fois depuis près d'un an et demi, Liverpool a enchaîné un deuxième succès de rang face à Burnley (2-0) et prend la tête du classement avec six points, alors que le compteur de Burnley reste vierge.

"Tout le monde était impatient avant cette célébration du football et personne ne va quitter son siège avec une quelconque déception. Nos rêves ont été comblés en termes d'atmosphère", a estimé Jürgen Klopp après le match précédé du premier "You'll Never Walk Alone" entamé par le Kop depuis 528 jours.

Déjà très affûtés à Norwich la semaine passée, les Reds ont montré qu'il faudra compter sur eux dans la course au titre cette saison.

Freiné l'an dernier par une cascade de blessures, notamment en défense, Liverpool semble redevenu cette machine à percer les défense avec deux buts bien construits de Diogo Jota (1-0, 18e) et Sadio Mané (2-0, 69e).

En défense, Virgil van Dijk est redevenu la tour de contrôle et la rampe de lancement des Reds après une saison quasiment blanche et Trent Alexander-Arnold s'est montré très en jambes après son retour d'une blessure qui l'avait privé de l'Euro.

Dans les cages, Alisson a fait le boulot en repoussant des tentatives de Josh Brownhill (20e), Jay Rodriguez (88e) et surtout Ashley Barnes (90+4).

Ce succès permet aussi aux Reds de se venger de Burnley qui avait interrommpu leur record de 68 matches de championnat sans défaite à domicile la saison dernière (0-1).

Mais il faudra évidemment les juger contre des oppositions plus relevées, à commencer par Chelsea, qui leur rendra visite samedi prochain.

. Brighton engrange, Everton gâche

Victorieux à Burnley (2-1) samedi dernier, Brighton est la seule équipe, pour le moment, à faire le plein avec Liverpool. Les Seagulls ont battu le promu Watford (2-0), avec un but du Français Neal Maupay (2-0, 41e), sorti à la pause sur blessure.

Deux victoires contre des concurrents directs pour le maintien que Brighton n'avait assuré qu'à 4 journées de la fin la saison passée.

Rejoint deux fois au score par Leeds (2-2), Everton peut en revanche regretter de ne pas se joindre au duo sur la première marche du classement.

C'était le premier point pour l'équipe de Marcelo Bielsa, comme pour celle de Patrick Vieira, Crystal Palace, neutralisée (0-0) par le promu Brentford, tombeur d'Arsenal (2-0) en ouverture de la saison, il y a huit jours.

Dimanche Southampton recevra Manchester United et Wolverhampton, Tottenham, à 15h, avant le choc Arsenal-Chelsea à 17h30. Lundi, West Ham accueillera Leicester (21h00).