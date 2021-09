Angleterre: Cristiano Ronaldo titulaire et buteur pour son retour à Manchester United

Pour son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a débuté le match et ouvert la marque en fin de première période contre Newcastle à Old Trafford, pour la quatrième journée de Premier League, douze ans après son dernier but pour les Red Devils.

Cette 119e réalisation en rouge ne restera pas parmi les plus belles, le Portugais n'ayant eu qu'à pousser au fond des filets un ballon relâché par le gardien Freddie Woodman après une frappe de Mason Greenwood (1-0, 45+2).

Ce but a néanmoins offert virtuellement à son équipe la tête du championnat à la pause des six matches ayant débuté à 16h00 (GMT+2), après le lourd revers de Tottenham à Crystal Palace (3-0).

Déjà avant le coup d'envoi, Ronaldo avait eu droit à une ovation digne des plus grands héros sportifs pour son retour au "Théâtre des Rêves", après avoir quitté la Juventus en toute fin de mercato estival.

Les supporters l'avaient aussi acclamé à chaque fois qu'il avait marqué lors de l'échauffement.

Ce but soulage toutefois Manchester qui butait sans grande réussite sur la défense des Magpies, modestes 17e avec un point.

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, avait pourtant opté pour une composition offensive redoutable, "CR7" côtoyant Jadon Sancho, l'une des autres recrues majeures de United cet été et Mason Greenwood, accompagnés au milieu de Paul Pogba et de Bruno Fernandes.

Mais il faudra sans doute quelques matches pour que les automatismes soient trouvés et que l'équipe fasse au quintuple Ballon d'Or une place à sa mesure.