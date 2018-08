Angleterre: débuts victorieux de Bielsa avec Leeds

Marcelo Bielsa, l'ancien sélectionneur de l'Argentine et du Chili, a effectué des débuts victorieux à la tête de Leeds United qui a battu 3-1 Stoke City dimanche, lors de la première journée du Championnat de deuxième division anglaise.

Bielsa, le 11e manager de Leeds en six ans, a suivi tranquillement la rencontre bien contrôlée par son équipe puisque Mateusz Klich (15e) et Pablo Hernandez (45+1) ont donné l'avantage aux leurs dès la première période. Le capitaine Liam Cooper a ensuite ajouté un troisième but (57e) pour couper court au réveil des anciens pensionnaires de Premier League qui ont réduit le score sur pénalty par Benik Afobe (52e).

"Tout le monde ressentait ce que Bielsa allait être. Il nous a fait travailler dur pendant six semaines et nous l'avons montré aujourd'hui. Tout le monde s'est battu jusqu'à la fin du match, ce qui signifie que nous nous sommes mis au travail", a résumé Kemar Roofe, élu l'homme du match.

Bielsa, âgé de 63 ans, était sans club depuis son court passage à Lille l'an passé. Il avait notamment entraîné Marseille (2014-15) et l'Athletic Bilbao (2011-13).

Leeds, trois fois champion d'Angleterre (1969, 1974, 1992) et finaliste de la Ligue des champions en 1975, végète en D2 depuis 14 ans.