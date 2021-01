Angleterre: Everton glacé par West Ham

Everton a raté l'occasion de se rapprocher de son voisin et leader Liverpool en perdant à domicile contre West Ham (0-1), vendredi, lors du premier match de Premier League de 2021, comptant pour la 17e journée.

Depuis quelques semaines, les Toffees ne manquent pas de questionner sur leurs capacités réelles à se mêler à la lutte pour l'une des quatre places qualificatives pour la Ligue des champions.

Le deuxième club de Liverpool avait certes remporté ses quatre dernières rencontres disputées en 2020, dont trois contre Chelsea, Leicester et Arsenal, mais la qualité de jeu laissait à désirer. Quelques éléments de réponse supplémentaires ont peut-être été trouvés vendredi, en ouverture de la 17e journée, contre West Ham.

Au-delà du mauvais résultat, les Toffees n'ont jamais réussi à faire autorité, et ont perdu de la façon la plus logique. Aaron Cresswell (30e et 62e), Declan Rice (55e) et Pablo Fornals (64e) avaient déjà alerté Jordan Pickford à plusieurs reprises avant le but de Toma Soucek (86e) suite à une frappe de Cresswell.

En dehors d'une demi-volée de Gilfy Sigurdsson (44e), les joueurs de Carlo Ancelotti ont été totalement improductifs sur le plan offensif, y compris après ce but tardif.

Cette contre-performance, contre une équipe qui restait sur quatre matches sans victoire, laisse Everton, actuel quatrième, à quatre points de Liverpool.

Le second match de cette journée oppose en soirée Manchester United à Aston Villa (21h00, 20h00 GMT). Les Red Devils ont l'opportunité de rejoindre Liverpool en tête du classement, ce qui serait une première à ce stade de la compétition depuis le départ d'Alex Ferguson, en 2013.