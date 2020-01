Angleterre: le rapport qui accable les Saracens dévoilé

Les Saracens, champions d'Europe et d'Angleterre en titre relégués en fin de saison pour dépassement du plafond salarial, ont "continuellement manqué à leurs obligations" et ont été "imprudents" dans leur gestion, a révélé un rapport indépendant publié jeudi.

L'enquête détaillée dans ce rapport avait conduit la Ligue anglaise (PRL) à infliger début novembre aux Saracens une amende de 5,3 millions de livres (6,2 millions d'euros) et un retrait de 35 points au classement avant, la semaine dernière, d'annoncer la relégation pure et simple de l'équipe championne d'Europe 2016, 2017 et 2019.

Selon le rapport, les Saracens "ont continuellement et imprudemment manqué à leurs obligations de coopérer avec le gestionnaire du plafonnement des salaires".

Les "Sarries" ont enfreint les règlements sur le plafonnement des salaires au cours de cinq des sept dernières saisons.

"Ces manquements sont d'autant plus grave qu'en 2015 les Saracens s'étaient déjà exonérés de rappels de la Ligue à coopérer avec le gestionnaire", est-il souligné.

Par ailleurs, les manquements pour les saisons 2016-17 et 2018-19 étaient "multiples et non-isolés", les Saracens "ayant massivement dépassé le plafond pour ces deux années".

Les rédacteurs du rapport ont rejeté "la simple négligence", notant que le club a été "imprudent dans son approche du plafond salarial et des règles connexes et a fréquemment franchi la ligne rouge". "Il a pris des risques et en paie aujourd'hui le prix".

Le rapport détaille comment l'ancien président et propriétaire des Sarries, Nigel Wray, qui a démissionné début janvier, a effectué des montages immobiliers avec au moins quatre joueurs dont les identités n'ont pas été révélées et affirme "que ces apports de capitaux étaient des salaires".

Dans un communiqué jeudi, Nigel Wray a reconnu son "approche irréfléchie des questions relatives au respect du plafond salarial" et en "assume l'entière responsabilité" tout en affirmant que ses "intentions en matière de co-investissements ont toujours été de soutenir les joueurs au-delà de leur carrière".