Angleterre: Leicester passe la 2e, Chelsea s'accroche

Leicester s'est hissé à la 2e place du classement de Premier League, samedi, grâce à sa victoire (2-0) contre Southampton, pour la 19e journée, alors que Chelsea s'accroche tant bien que mal en gagnant à Fulham sur le même score.

. Les Foxes restent dans la course

A la veille du sommet entre Liverpool et Manchester United, Leicester est venu rappeler à tous que la course au titre n'est pas encore une course à deux.

Avec leur victoire contre Southampton, les champions d'Angleterre 2016 se sont glissés, avec leurs 35 points, deux longueurs devant les Reds et à une unité derrière les Red Devils, même si Liverpool, Manchester City, voire Everton pourraient encore les chasser du podium avant la fin de la journée.

Southampton se retrouve, à l'inverse, coincé à 29 points et pourrait perdre du terrain sur la course aux places européennes, dans laquelle il faisait figure d'outsider.

Après une période de fin d'année bien négociée, avec 8 points pris sur les 4 dernières journées, les hommes de Brendan Rodgers ont réussi à confirmer à domicile où ils n'avaient que le 15e bilan de la Premier League avant ce match.

Un but de James Maddison (1-0, 38e), qui a trouvé la lucarne dans un angle fermé aura fait la décision dans ce match serré.

L'équipe du sud de l’Angleterre pourra regretter de ne pas avoir concrétisé ses occasions, notamment un tir puissant de Ryan Bertrand détourné par Kasper Schmeichel au-dessus de la barre et une frappe de Stuart Armstrong qui a percuté la transversale (73e).

Mais c'est au contraire Harvey Barnes qui remporté avec sang-froid un face-à-face au bout du temps additionnel pour corser l'addition (2-0, 90+5).

Leicester va maintenant devoir essayer d'enchaîner dès mercredi avec son match en retard de la 18e journée contre Chelsea, pour consolider sa place sur le podium.

. Chelsea s'en contentera

Difficile vainqueur chez le promu Fulham, réduit à 10 toute la seconde période, grâce à un but tardif de Mason Mount, les Blues ne feront pas la fine bouche face à ces trois points qui leur permettent de ne pas décrocher de la course à l'Europe.

Chelsea reste provisoirement 7e du championnat, avec 29 points, soit 7 de moins que le leader Manchester United, mais il revient à 4 longueurs seulement du podium.

Fulham, qui restait sur 5 matches nuls consécutifs, subit un coup d'arrêt dans la course au maintien. Les Cottagers sont 18es avec 12 points, à 4 unités de Burnley, premier non-relégable.

Frank Lampard ne quittera sans doute pas ce match très rassuré sur le potentiel de son équipe, qui n'a vraiment maîtrisé la partie que lorsque son adversaire s'est retrouvé en infériorité numérique, juste avant la pause.

Une intervention mal maîtrisée du latéral américain Antonee Robinson sur Cesar Azpilicueta a valu un carton rouge au joueur de Fulham, alors que son équipe avait réussi à rééquilibrer les débats à la fin du premier acte de ce derby londonien.

Chelsea s'était créé la meilleure occasion sur une frappe de Mount, après un centre de Ben Chilwell, mais la reprise du milieu de terrain avait heurté la barre transversale d'un Alphonse Areola, encore une fois bon sur ce match mais impuissant sur cette action (25e).

Très en vue, l'international anglais a été récompensé en se trouvant à la réception d'un centre repoussé dans l'axe par le gardien adverse, pour une reprise au ras du poteau (1-0, 78e).

Pas de quoi pavoiser pour les Blues qui ont eu du mal à trouver Olivier Giroud, aligné pendant 75 minutes en pointe, mais dans un championnat où sept point séparent le leader du 9e, West Ham, leurs chances d'accrocher la Ligue des Champions restent intactes.