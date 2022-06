Angleterre: Liverpool casse sa tirelire pour attirer Darwin Nunez

Si le nom est moins clinquant qu'Erling Haaland, transféré à Manchester City, Liverpool a affiché son intention de ne pas se laisser distancer par son rival en dépensant jusqu'à 100 millions d'euros, un record, pour attirer l'Uruguayen Darwin Nunez.

A bientôt 23 ans, son nom ne dit pas forcément grand-chose encore au grand public, mais l'attaquant qui évoluait au Benfica Lisbonne est déjà très connu des observateurs et surtout des recruteurs des plus grands clubs européens.

"C'est une super nouvelle, vraiment une super nouvelle", s'est enthousiasmé son futur entraîneur Jürgen Klopp, sur le site du club.

"Il a tous les ingrédients qu'on recherche. Il peut mettre du rythme, apporter de l'énergie, il peut attaquer les espaces dans l'axe et sur les côtés. Il est agressif et dynamique dans ses déplacements. Il joue sans crainte, il est puissant. Je sais que les supporters seront excités de le voir", a-t-il ajouté.

- 34 buts en 41 matches -

"Il est important que l'on ait tous conscience qu'il est une oeuvre inachevée, lui-même le reconnaît certainement", a souligné l'entraîneur allemand. "Il signe pour une très longue durée et on compte bien entretenir son talent et le voir grandir".

"J'ai joué contre Liverpool et je les ai vus dans de nombreux matches en Ligue des Champions et c'est mon style de jeu. Il y a de très grands joueurs ici et je pense que cela conviendra bien à mon jeu", a déclaré de son côté l'Uruguayen, toujours sur le site du club.

La saison passée, l'attaquant a marqué 34 buts en 41 matches, toutes compétitions confondues pour Benfica, terminant largement meilleur buteur du championnat portugais, alors que les Aigles ont connu une saison mitigée sur le plan national, compensée par un quart de finale de Ligue des Champions perdu contre... Liverpool.

L'Uruguayen avait d'ailleurs marqué à l'aller et au retour (3-1, 3-3), tout comme il l'avait fait en phase de poules contre le Bayern Munich et Barcelone, ou à Amsterdam, pour un but décisif en huitième de finale retour, face à l'Ajax.

Benfica n'avait déjà pas hésité à faire de l'attaquant le plus gros achat de son histoire, pour 24 millions d'euros en 2019, alors qu'il évoluait en D2 espagnole à Almeria depuis un an seulement.

- Recommandé par Luis Suarez -

Le précédent record des Reds, les 87 M EUR déboursés en décembre 2017 pour Virgil van Dijk, avait étonné. Or tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que le club des bords de la Mersey en a largement eu pour son argent en attirant le défenseur néerlandais dans ses filets.

Liverpool s'est très rarement trompé dans son recrutement et même si Julian Ward vient juste de prendre le relais du "magicien" Michael Edwards au poste de directeur du football, la confiance est de mise.

Lorsqu'il était à Barcelone, Luis Suarez, lui aussi uruguayen et surtout ancien Red, avait essayé de convaincre le Barça de faire venir son compatriote.

Avec sa taille (1,87m), sa carrure, ses cheveux mi-longs et forcément aussi sa nationalité, Nunez fait penser à Edinson Cavani, mais c'est un joueur plus polyvalent que "El Matador".

Capable d'évoluer comme ailier gauche ou de partager l'axe de l'attaque, il est aussi très rapide et unanimement décrit comme très désireux de progresser.

Son arrivée pourrait faciliter le départ de Sadio Mané à qui il ne reste qu'une année de contrat et qui est courtisé par le Bayern Munich.

Les Bavarois ont déjà formulé deux offres rejetées par les Reds et seraient sur le point d'en faire une troisième à hauteur d'un peu plus de 40 M EUR selon des médias, alors que Liverpool avait placé la barre du transfert à 49 M EUR.

Selon le journal allemand Bild, le Sénégalais de 30 ans se serait déjà mis d'accord avec le Bayern pour un contrat de 3 ans.

Le mystère concernant une éventuelle prolongation de Mohamed Salah, qui n'a aussi plus qu'une année de contrat à Anfield, reste, lui, entier.