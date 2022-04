Angleterre: Liverpool dompte Newcastle et reprend les commandes

En allant l'emporter à Newcastle (1-0) samedi en ouverture de la 35e journée de Premier League, Liverpool a repris la tête du classement à Manchester City qui se rend à Leeds en fin d'après-midi (18h30).

Avec 82 points, les Reds devancent leurs rivaux de 2 unités dans une course au coude-à-coude qui pourrait bien durer jusqu'à la 38e et dernière journée, le 22 mai.

Aller l'emporter chez les Magpies n'avait rien d'une évidence, surtout trois jours seulement après la demi-finale aller de Ligue des champions où les hommes de Jürgen Klopp avaient dû s'employer pour dominer le coriace Villarreal (2-0).

Transfigurée depuis le mercato d'hiver, Newcastle est l'équipe qui a pris le plus de points en 2022 après les Reds.

Assurée du maintien avec ses 43 points (9e), ce type de match contre les plus grosses équipes lui permet surtout de mesurer le chemin à parcourir pour se mêler au haut de tableau, après le rachat par le fonds souverain saoudien en début de saison.

Plutôt épargné par les blessures, Liverpool a pu faire assez largement tourner, Joel Matip, Joe Gomez, James Milner, Naby Keïta et Diogo Jota démarrant le match alors qu'ils étaient sur le banc en milieu de semaine.

Si leur prestation a parfois semblé un peu laborieuse en première période, face à un adversaire très regroupé et leur laissant le ballon, les Reds ont tout de même trouvé la faille sur un but de très belle facture.

Un une-deux entre Keïta et Jota a permis au Guinéen, plein de sang-froid, de dribbler Martin Dubravka dans la surface et de placer le ballon entre deux adversaires revenus sur la ligne (1-0, 19e).

Plus actif une fois mené et surtout après la pause, Newcastle a cependant beaucoup trop peu produit offensivement pour inquiéter Liverpool, avec 4 tirs seulement dont 2 cadrés.

Liverpool, lui, aurait pu et même dû l'emporter plus largement.

Sadio Mané a raté le cadre sur un bon service de Gomez (63e) et Martin Dubravka a été bien placé et irréprochable sur des tentatives de Mohamed Salah (72e), trois minutes après son entrée en jeu, et de Jota (73e, 79e), alors que Diaz n'a pas su conclure une belle percée dans la surface adverse (84e).

Mais le club de la Mersey s'en contentera et pourra regarder l'esprit libre le match de City en espérant que le club du Yorkshire, qui se bat pour son maintien (16e avec 5 points d'avance sur la zone rouge), arrivera à faire trébucher les hommes de Pep Guardiola.