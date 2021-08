Angleterre: Liverpool enchaîne face à Burnley

Dans un Anfield Road plein pour la première fois depuis près d'un an et demi, Liverpool a enchaîné un deuxième succès de rang face à Burnley (2-0) samedi, en ouverture de la 2e journée de Premier League.

Déjà vainqueurs à Norwich (3-0) lors de la première journée, les Reds prennent la tête du classement avec 6 points, alors que le compteur de Burnley reste vierge.

Depuis 528 jours, et le huitième de finale retour de Ligue des Champions perdu contre l'Atlético de Madrid (3-2), on n'avait plus entendu "You'll Never Walk Alone", l'hymne des Reds, résonner aussi fort.

Liverpool était alors en route vers son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans et les Reds ont montré dimanche qu'il faudra les compter dans la course cette saison.

Freiné l'an dernier par une cascade de blessure, notamment en défense, Liverpool semble redevenu cette machine à percer les défense avec deux buts bien construits de Diogo Jota (1-0, 18e) et Sadio Mané (2-0, 69e).

Outre Virgil van Dijk, qui a repris sa place de tour de contrôle et de rampe de lancement du jeu de son équipe après une saison quasiment blanche, Jürgen Klopp a aussi pu compter sur Trent Alexander-Arnold, très en jambes après son retour d'une blessure qui l'avait privé de l'Euro.

Dans les cages, Alisson a fait le boulot en repoussant des tentatives de Josh Brownhill (20e), Jay Rodriguez (88e) et surtout Ashley Barnes (90+4), mais a été fébrile par moments, lorsqu'il était pressé par les attaquants des Clarets.

Ce succès permet aussi aux Reds de prendre une petite revanche sur Burnley, qui avait mis fin à leur série record de 68 matches de championnat sans défaite à domicile la saison dernière (0-1).

Mais il faudra évidemment les juger contre des oppositions plus relevées, à commencer par Chelsea, qui leur rendra visite samedi prochain.