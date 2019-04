Angleterre: Liverpool pour continuer à rêver

Pas le droit à l'erreur: Liverpool, doublé par Manchester City mercredi, doit absolument l'emporter vendredi à Southampton pour reprendre la tête de la Premier League à l'issue de la 33e journée.

Avec un petit point de retard sur les "Citizens" (80 pts), vainqueurs de Cardiff mercredi (2-0), les "Reds" (79 pts) ne peuvent plus se prendre les pieds dans le tapis.

Les deux équipes n'ont plus que six matches à disputer en Premier League et c'est désormais à celui qui craquera le premier. Pour résister à la pression, les "Reds" compteront une nouvelle fois sur leur défense de fer et sur Virgil van Dijk, qui rendra visite à son ancien club.

Pour Jürgen Klopp, à quelques jours du quart de finale aller de Ligue des champions contre Porto, l'occasion sera belle pour tenter de relancer Salah, muet face au but depuis huit rencontres.

Dimanche, Arsenal tentera à Everton de continuer sur sa lancée. Bien placés dans la course à la C1 (4e), les "Gunners" sont en bonne posture... et en pleine forme, eux qui restent sur cinq victoires et un nul en championnat.

Lundi, ce sera au tour de Chelsea (5e) d'entrer dans la lutte. Les "Blues" peinent, mais restent toutefois sur un succès convaincant contre Brighton (3-0, mercredi soir en match en retard).

Maurizio Sarri avait alors décidé de faire place aux jeunes en alignant Hudson-Odoi et Loftus-Cheek. Les deux jeunes internationaux anglais le lui ont bien rendu avec, respectivement, une passe décisive et un but. L'Italien va-t-il continuer dans la même voie, comme lui demande son public?

Programme de la 33e journée:

Mardi

Wolverhampton - Manchester United 2 - 1

Watford - Fulham 4 - 1

Mercredi

Manchester City - Cardiff City 2 - 0

Vendredi

(19h00 GMT) Southampton - Liverpool

Samedi

(14h00 GMT) Bournemouth - Burnley

Newcastle - Crystal Palace

Huddersfield - Leicester

Dimanche

(13h05 GMT) Everton - Arsenal

Lundi

(19h00 GMT) Chelsea - West Ham

Mardi 23 avril

(18h45 GMT) Tottenham - Brighton