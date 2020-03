Angleterre: Liverpool respire mais ne convainc pas

Liverpool l'a petitement emporté contre le relégable Bournemouth (2-1), samedi pour la 29e journée de Premier League, un succès qui lui permet de respirer mais pas de se rassurer totalement avant la Ligue des Champions mercredi.

Battre le 18e, c'était bien le moins qu'on puisse attendre d'une équipe qui compte désormais 25 points d'avance sur le 2e Manchester City - avec 2 matches disputés en plus tout de même - mais que ce fut laborieux.

"Nous ne sommes pas des génies, mais on sait vraiment se battre et c'est tout ce qu'il nous faudra faire jusqu'à la fin de la saison et on verra ce que ça nous rapportera", a commenté Jürgen Klopp après le match.

Cette victoire a le mérite de rapprocher les Reds encore un peu plus du titre de champion après lequel ils courent depuis 30 ans, et elle leur permet aussi de battre le record de victoires consécutives à domicile en championnat avec 22 succès de rang.

"On ne pourra jamais se comparer à ce gars", a modestement assuré Klopp au sujet de Bill Shankly, le mythique entraîneur des Reds qui détenait jusqu'ici le record depuis 48 ans.

Cependant, dans son déroulement, ce match n'effacera pas les interrogations.

La fébrilité défensive, à l'image de Joe Gomez, qui se laisse trop facilement bousculer par son adversaire sur l'ouverture du score de Callum Wilson (1-0, 8e), sur la première offensive adverse, reste un problème.

Adrian, à la main trop molle sur une tête de Nathan Aké sur corner (14e), n'a pas été rassurant non plus en l'absence d'Alisson Becker qui ne sera pas là mercredi, alors que le sauvetage sur la ligne de James Milner à l'heure de jeu montre que le nul n'était pas loin.

- Victoire capitale des Gunners -

Offensivement aussi la prestation a encore manqué de tranchant, malgré un Mané très en jambes et qui a failli inscrire l'un des buts de la saison, d'une frappe de 25 mètres qui est venue s'écraser sur la barre transversale (74e).

Les deux buts de Liverpool sont d'ailleurs venus de deux ballons bêtement perdus, l'un à 30 mètres des buts et exploité par Mohamed Salah (1-1, 25e), l'autre sur la ligne médiane et transmis immédiatement par Virgil van Dijk à Sadio Mané (2-1, 33e).

Pas de quoi pavoiser, donc, alors que l'opposition dans quatre jours sera d'un tout autre niveau et que Liverpool devra défendre ses chances de conserver sa couronne européenne face à l'Atlético Madrid toujours difficile à manœuvrer et qui se présentera avec l'avantage d'une victoire 1-0 à l'aller.

Dans les autres matches de l'après-midi, la bonne opération a été réalisée par le promu Sheffield United, qui continue à se mêler à la lutte pour l'Europe avec sa victoire (1-0) contre Norwich.

Les Blades grimpent provisoirement à la 6e place avec 43 points, à 2 longueurs seulement de Chelsea, 4e et virtuellement qualifié pour la C1, qui recevra dimanche Everton.

Wolverhampton, tenu en échec chez lui par Brighton (0-0), laisse en revanche passer l'occasion de rejoindre les Blues au nombre de points, mais vient se caler au 5e rang en devançant Sheffield à la différence de buts, alors que Manchester United, qui recevra dimanche City pour le 4e derby de la saison, rétrograde provisoirement à la 7e place.

Autre succès étriqué mais capital, la victoire d'Arsenal (1-0) sur West Ham qui a loupé beaucoup d’opportunités, grâce à un but d'Alexandre Lacazette à la 78e minute.

Les Gunners ne sont toujours que 9e, mais ils comptent 40 points, et ne sont pas largués dans une course à l'Europe très indécise avec leur 9e match sans défaite en championnat.