Angleterre: Liverpool s'envole en pulvérisant Crystal Palace, Everton suit

Trois jours après avoir repris la tête de la Premier League, Liverpool a conforté sa place de leader en écrasant Crystal Palace 7-0, alors que son voisin Everton est 2e après sa victoire sur Arsenal (2-1), samedi pour la 14e journée de Premier League.

. Liverpool implacable

Le sommet contre Tottenham, mercredi, l'avait laissé deviner, le match contre Crystal Palace l'a confirmé: on a retrouvé le Liverpool qui avait survolé le championnat la saison passée, terminant avec 18 points d'avance sur son dauphin Manchester City.

Il n'y avait vraiment rien à faire contre ces Reds-là qui ont marqué 7 forts jolis buts en 8 tirs cadrés seulement, ce qui, avec 31 points, leur donne 6 longueurs d'avance sur Tottenham, qui reçoit Leicester (4e) dimanche.

Ce match a aussi confirmé le retour en forme du Brésilien Roberto Firmino, buteur décisif contre Tottenham, mercredi (2-1) et auteur d'un doublé sur deux très beaux enchaînements qui ont conclu des mouvements de grande classe (3-0 à la 43e et 5-0 à la 67e).

Avant cela, dès la 3e minute, Sadio Mané et Takumi Minamino s'étaient amusés dans la surface adverse, le Japonais concluant avec sang-froid (1-0) avant que le Sénégalais ne double la mise d'une frappe en pivot à l'entrée de la surface (2-0, 34e).

Le capitaine Jordan Henderson a tué, au tout début de la seconde période, tout rêve de remontée (4-0, 51e) avant que Mohamed Salah, entré à l'heure de jeu, n'alourdisse l'addition de la tête (6-0, 80e) et d'une frappe du gauche brossée dans la lucarne opposée (7-0, 83e) pour offrir à Liverpool le plus large succès en championnat à l'extérieur de son histoire.

. On n'arrête plus Everton !

Auteur d'un début de saison époustouflant avec quatre victoires lors des quatre premières journées, Everton retrouve l'ivresse des cîmes avec un troisième succès de rang qui le place provoisirement à la 2e place, à 5 points des Reds.

Arsenal, qui n'a pas confirmé le léger mieux perçu contre Southampton (1-1) en milieu de semaine, reste quinzième avec 14 points.

Les Gunners qui évoluaient sans Pierre-Emerick Aubameyang, mais avec un Nicolas Pépé à qui Mikel Arteta avait décidé de redonner sa chance, ont donné du mal aux Toffees, mais c'était encore insuffisant.

Privé de James Rodriguez, Allan ou Lucas Digne, Everton n'est plus l'équipe séduisante des tous premiers matches, mais sa solidité et son réalisme suffisent pour le moment à son bonheur.

Un but contre-son-camp de Ron Holding (1-0, 22e) et une tête du défenseur colombien Yerry Mina au premier poteau, sur un corner (2-1) juste avant la mi-temps, ont offert trois points précieux.

Les Gunners avaient réussi à revenir à niveau sur un pénalty transformé par Pépé, mais si les ambitions londoniennes semblent passer maitenant par les coupes, la trajectoire en championnat est des plus inquiétantes.

. Southampton cale contre City

Surprenant quatrième de Premier League, Southampton a été battu (0-1) sur son terrain par City qui se rapproche du podium.

Les Saints restent à leur place avec 24 points pour l'heure, alors que les hommes de Pep Guardiola reviennent dans leur sillage, 5e à un point.

Un petit but à la fin du premier quart d'heure aura suffi aux Citizens, sur un décalage de Bernardo Silva pour Kevin de Bruyne dont le centre immédiat à ras de terre a trouvé Raheem Sterling qui a conclu du plat du pied (1-0, 16e).

Mais l'impression dégagée par Manchester City aura été moins forte que celle laissée par Liverpool.

L'adversaire en face était évidemment d'un tout autre calibre. Southampton, moins clinquant mais plus régulier que les "gors" depuis le début de la saison, a démontré que son rang n'était pas usurpé et s'est créé plusieurs occasions nettes.

Mais City, qui n'a pas pris de but pour la septième fois en huit matches, est resté tout le match à la merci d'une égalisation, en raison d'un nouveau manque de réalisme devant le but, en l'absence de Gabriel Jesus et Sergio Agüreo devant.

Avec huit points de retard sur Liverpool, mais un match en moins, City évite en tout cas de décrocher de la course au titre qui semble s'accélérer.