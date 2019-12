Angleterre: Manchester City fond sur Leicester et Tottenham sur Chelsea

Manchester City et Tottenham, qui sont allés battre Arsenal (3-0) et Wolverhampton (2-1), dimanche pour la 17e journée de Premier League, reviennent sur Leicester et Chelsea qui les devancent au classement et qu'ils reçoivent la semaine prochaine.

. Manchester City fait replonger Arsenal:

Dans le sillage d'un Kevin de Bruyne auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Manchester City n'a mis que 40 minutes à couler Arsenal chez lui.

Grâce à ce succès, les hommes de Pep Guardiola pourraient revenir à un point de Leicester (2e), qu'ils reçoivent à l'Etihad samedi prochain.

Côté Gunners, le sursaut à West Ham (3-1) la semaine passée a fait long feu et ils ne pouvaient rien espérer en affichant aussi peu d'intensité défensive face à City.

Dès la 2e minute, Fernandinho a trouvé bien trop facilement Gabriel Jesus dans la surface dont le centre en retrait a été expédié de demi-volée dans la lucarne par de Bruyne (1-0, 2e).

Au quart d'heure de jeu, les Citizens ont remonté la balle en 5 ou 6 passes pour permettre au Belge de trouver Raheem Sterling au deuxième poteau (2-0, 15e).

Et dans les 5 dernières minutes du premier acte, "KDB" a trouvé deux positions de tirs à une vingtaine de mètres.

La premier a fini dans le petit filet (3-0, 40e), la seconde a été déviée par Bernd Leno sur son poteau au prix d'une belle détente (43e).

. Très bonne affaire de Tottenham:

Tottenham a réalisé une excellente opération en ramenant trois points absolument pas mérités de Wolverhampton.

Dominés pendant presque tout le match, mais réalistes, les Spurs reviennent à 3 longueurs de Chelsea et des places qualificatives pour la Ligue des Champions avant de recevoir les Blues dimanche prochain.

"Ce sont trois points incroyables. On a résisté à leur état d'esprit (...) Les Wolves sont une équipe fantastique. C'est une grande victoire. C'est très difficile de contrôler le match face à eux", a souligné José Mourinho après le match.

Lucas avait rapidement mis son équipe sur la bonne voie en inscrivant son troisième but en 5 matches de championnat depuis l'arrivée de Mourinho (0-1, 8e).

Mais Wolverhampton n'était pas invaincu depuis 11 journées pour rien et les Wolves se sont créé une foule de bonnes situations.

Il a fallu attendre une frappe limpide d'Adama Traoré, intenable tout le match, pour égaliser (1-1, 67e).

Alors que les Wolves tentaient d'arracher un succès qui les aurait fait revenir à 2 unités de Chelsea, Jan Vertonghen a profité d'une erreur de marquage énorme pour offrir aux Spurs une victoire importante à la fin du temps réglementaire.

. Manchester United accroché par Everton:

Après deux victoires probantes contre Tottenham et Manchester City, United est retombé dans ses travers face à un club moins huppé, Everton (1-1), devenu bien plus accrocheur depuis que l’Écossais Duncan Ferguson assure l'intérim sur le banc après le limogeage du Portugais Marco Silva.

"Nous sommes déçu de ne pas avoir les trois points. Nous n'avons pas trouvé les bonnes solutions pour remporter le match à la fin. On les a fait reculer et si une équipe méritait de gagner, c'était nous", a pesté Solskjaer.

Everton est pourtant passé pas loin d'un exploit à Old Trafford en ouvrant le score sur un but contre-son-camp de Victor Lindelöf.

Sur un corner, David De Gea a manqué d'autorité dans sa sortie au poing - même si la VAR aurait pu considérer que le bras de Dominic Calvert-Lewin traînait un peu sur son visage-, ratant le ballon qui est venu rebondir sur la jambe du Suédois et rentrer dans le but (0-1, 36e).

C'est le 12e match consécutif que le gardien mancunien n'arrive pas à garder sa cage inviolée, sa pire série en Premier League.

United est monté d'un cran en intensité lors du second acte et a été récompensé par une frappe chirurgicale du jeune Mason Greenwood (18 ans), pur produit de la formation mancunienne, pour revenir au score (1-1, 77e).

Un point qui laisse tout de même United à la 6e place à 4 longueurs de Chelsea.

Résultats de la 17e journée:

samedi

Liverpool - Watford 2 - 0

Leicester - Norwich City 1 - 1

Sheffield United - Aston Villa 2 - 0

Chelsea - Bournemouth 0 - 1

Burnley - Newcastle 1 - 0

Southampton - West Ham 0 - 1

dimanche

Wolverhampton - Tottenham 1 - 2

Manchester United - Everton 1 - 1

Arsenal - Manchester City 0 - 3

lundi

(19h45 GMT) Crystal Palace - Brighton