Angleterre: Manchester City mate Leicester

Manchester City a remporté avec autorité le choc de la 18e journée de Premier League, en battant Leicester (3-1) qu'il talonne désormais à un point dans la course pour la deuxième place.

City creuse encore l'écart avec Chelsea (4e), relégué à 9 points avant son déplacement à Tottenham, qui le dépasserait en cas de succès dimanche.

C'est un résultat qui fait surtout les affaires de Liverpool, retenu par la finale du Mondial des clubs au Qatar et dont le match contre West Ham a été reporté.

Les Reds ont toujours dix points d'avance sur Leicester qu'ils recevront pour le Boxing Day, dans 5 jours, avec un match en moins.

City avait bien besoin de ce résultat face à une équipe qui n'avait plus perdu depuis 12 matches.

La manière dont la rencontre a été remportée pourrait aussi booster les hommes de Pep Guardiola pour la seconde moitié du championnat, même si le titre paraît bel et bien perdu.

Les Mancuniens ont dominé de la tête et des épaules ce match, imposant à Leicester un pressing étouffant.

Si les Foxes ont ouvert le score au milieu du premier acte (0-1, 22e) par Jamie Vardy d'une magnifique balle piquée au-dessus d'Ederson, pour sa 17e réalisation en 18 journées, le score final de 3-1 semble presque flatteur.

Dans le sillage d'un Riyad Mahrez qui a martyrisé le latéral gauche Ben Chilwell et égalisé huit minutes plus tard contre son ancienne équipe, d'un tir dévié par Caglar Söyüncü (1-1, 30e), City a tiré 22 fois au but, trouvant le cadre 11 fois, contre 5 et 2 pour son adversaire.

Sans un Kasper Schmeichel auteur de superbes parades face à Gabriel Jesus (18e), Kevin de Bruyne (40e) ou Mahrez (66e), ou sans l'aide du poteau qui avait repoussé une frappe de De Bruyne (14e) l'addition aurait pu être très lourde.

Un pénalty d'Ilkay Gundogan (2-1, 42e) et un but de près par Jesus sur un caviar de De Bruyne (3-1, 69e) suffiront au bonheur du champion en titre digne de son statut dans ce match au sommet.