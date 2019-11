Angleterre: Manchester United et les Wolves se rapprochent

Manchester United a recollé au peloton de chasse avec sa victoire 3-1 contre Brighton dimanche, pour la 12e journée de Premier League, de même que Wolverhampton qui a pris le meilleur sur Aston Villa (2-1).

Mais le gros choc de la journée est encore attendu avec le Liverpool-Manchester City qui débutera à 17h30 (16h30 GMT).

. Manchester United rebondit:

Décidément, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Red Devils.

Après une prestation plus que décevante à Bournemouth la semaine dernière, ils ont livré cette fois un match très abouti.

Ces trois points leur permettent de bondir de la 14e à la 7e place avec 16 points, une longueur derrière Arsenal (6e) et Sheffield United (5e), mais encore à 9 de Manchester City qui se déplace à Liverpool.

Les progrès ont surtout concerné l'animation offensive qui a peut-être été la meilleure de la saison de la part des Mancuniens, avec 21 tirs dont 11 cadrés.

Ils auraient d’ailleurs pu l'emporter plus largement encore sans l'incroyable raté de Marcus Rashford à 20 minutes de la fin à 5 mètres du but

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer se sont rapidement mis à l'abri avec un but d'Andreas Pereira sur une frappe déviée après une passe décisive d'Anthony Martial (1-0, 17e).

Trois minutes plus tard, sur une action confuse consécutive à un coup-franc, Davy Pröpper a poussé le ballon dans son but sous la pression de Scott McTominay (2-0, 19e).

Rashford, malgré sa maladresse de la 70e, a permis à United de finir le match sans trop de stress en ajoutant un troisième but à la 66e - son 6e de la saison -, 2 minutes après que Brighton eut réduit le score par Lewis Dunk.

. Revoilà Wolverhampton !

Qualifiés en Ligue Europa cette saison, grâce à la victoire de Manchester City en Coupe de la Ligue, les Wolves, passés par un tour préliminaire et un barrage, ont payé ces efforts estivaux en début de saison.

Mais depuis quelques semaines, les hommes de Nuno Espirito Santo sont en train de trouver leur rythme de croisière.

Très bien partis pour se qualifier pour les 16e de finale de la C3, ils viennent d'aligner 3 victoires - dont une à City 2-0 - et 4 nuls pour remonter eux aussi dans le sillage d'Arsenal et Sheffield, au 8e rang avec 16 points

Dimanche, malgré la petit frayeur née de la réduction du score par l’Égyptien Trezeguet dans le temps additionnel, ils ont largement dominé Aston Villa (2-1), mal classé (17e) mais qui se raccroche à ses 3 points d'avance sur la zone rouge.

Une frappe dosée de Ruben Neves à l'entrée de la surface - son 11e but sur 14 hors des seize mètres pour Wolverhamtpon - et un but de Raul Jimenez sur un service parfait d'Adama Traoré, qui a été un vrai poison offensif pour les Villans sur le flanc droit tout le match, ont suffi au bonheur des "Loups".

Ces derniers peuvent rêver à consolider encore leur position avec un calendrier relativement clément après la trêve internationale avec des déplacements à Bournemouth et Brighton entrecoupés de la double réception de Sheffield United et West Ham à la dérive.

Résultats de la 12e journée :

vendredi

Norwich City - Watford 0 - 2

samedi

Chelsea - Crystal Palace 2 - 0

Southampton - Everton 1 - 2

Tottenham - Sheffield United 1 - 1

Burnley - West Ham 3 - 0

Newcastle - Bournemouth 2 - 1

Leicester - Arsenal 2 - 0

dimanche

Manchester United - Brighton 3 - 1

Wolverhampton - Aston Villa 2 - 1

(16h30 GMT) Liverpool - Manchester City