Angleterre: Manchester United humilié à Everton

Manchester United a été humilié à Everton (4-0) dimanche lors de la 35e journée de Premier League, perdant ainsi des points précieux dans la course à la Ligue des champions.

Déjà éliminés de la compétition reine par Barcelone mercredi (3-0), les "Red Devils" ont craqué dans les grandes largeurs dimanche, encaissant leur pire défaite en championnat cette saison, et pourraient ne pas retourner en C1 la saison prochaine.

Au classement, les Mancuniens restent en effet sixièmes (64 pts) et risquent de voir la quatrième place encore s'éloigner, alors qu'Arsenal (66 pts) reçoit Crystal Palace, un peu plus tard dans la journée.

Rien ne va plus à United: depuis l'exploit à Paris début mars, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont gagné que deux matches toutes compétitions confondues, contre Watford et West Ham, pour six défaites!

Dans le même temps, leur niveau de jeu a largement baissé, jusqu'à toucher le fond dimanche à Goodison Park, à l'image d'un Paul Pogba à nouveau transparent.

S'il y avait une différence importante de niveau contre le Barça, il y a surtout eu une énorme différence d'envie contre les "Toffees", un travers que les Red Devils avaient montré déjà sous José Mourinho.

Solskjaer ne peut que constater l'ampleur du chantier. S'il a réussi à relancer les Mancuniens lors de son arrivée, la lune de miel est terminée. Dimanche, ils n'ont pas couru, laissant Everton et Gylfi Sigurdsson faire le jeu.

Sur une touche longue de Lucas Digne, Richarlison a d'abord réussi un ciseau acrobatique (13). Puis, Sigurdsson a marqué sur une contre-attaque, d'une frappe de 25 mètres face à un David De Gea bien trop lent (28).

Ca ne s'est pas amélioré en seconde période: sur un corner de Sigurdsson dégagé du poing par De Gea, Digne a décoché une frappe magnifique du gauche hors de portée du gardien espagnol (56).

Enfin, sur une nouvelle contre-attaque, Sigurdsson a lancé Theo Walcott, qui a ensuite négocié parfaitement son duel contre De Gea (64) dans un Goodison Park ravi du spectacle.