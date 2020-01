Angleterre: Mourinho pessimiste concernant la blessure d'Harry Kane

Jose Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à de "mauvaises nouvelles" concernant Harry Kane, qui s'est blessé derrière la cuisse en marquant un but, ensuite refusé, au cours du match des Spurs perdu à Southampton (0-1) mercredi soir en Championnat d'Angleterre.

"Je n'en sais rien encore, peut-être en saurons-nous un peu plus en fin de journée, mais si vous voulez dès maintenant que je vous confie mon sentiment, je m'attends plus à des mauvaises nouvelles qu'à des bonnes", a déclaré "Mou".

"Ce que le joueur a ressenti, la manière dont Harry Kane a quitté le terrain, sans y réfléchir à deux fois, la rapidité avec laquelle il s'est rendu compte de la gravité de la situation, l'opinion de l'équipe médicale avant le résultat des examens... Je ne pense pas que tout cela aille dans le sens de bonnes nouvelles", a expliqué l'entraîneur portugais.

La perte de Kane, qui a d'ores et déjà déclaré forfait pour le match de Coupe d'Angleterre de dimanche à Middlesbrough, est en tout cas un coup très dur pour le club londonien, actuellement 6e de la Premier League et non qualifié pour la prochaine Ligue des champions: son avant-centre a inscrit 27 buts en 31 matches cette saison.

"Tout le monde sait qui il est, ce qu'il est, ce qu'il représente pour l'équipe, les fans, le club", a ajouté Mourinho. "Ses qualités, la qualité du jeu de l'équipe autour de lui... tout cela fait qu'il va nous manquer pendant chaque minute de chaque match qu'il ne va pas jouer", a-t-il poursuivi, soulignant le rôle de son buteur, qui est aussi le capitaine de l'équipe d'Angleterre.

La blessure de Harry Kane s'ajoute à l'absence de longue durée d'un autre cadre de l'équipe, le gardien international français Hugo Lloris, victime début octobre d'une luxation du coude et opéré début novembre. Le milieu français Tanguy Ndombele avait lui aussi dû quitter le terrain en cours de match mercredi, blessé aux adducteurs.