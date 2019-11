Angleterre: Mourinho réveille Tottenham, Liverpool engrange

Attendu au tournant, José Mourinho ne s'est pas loupé pour ses débuts avec Tottenham qui a gagné (3-2) à West Ham, alors que Liverpool a consolidé sa première place avec un succès à Crystal Palace (2-1), samedi, pour la 13e journée de Premier League.

- Retour gagnant pour Mourinho

Premier match, premier succès pour le coach portugais et surtout première victoire à l'extérieur en championnat depuis une éternité - dix mois et douze matches - pour les Spurs, vainqueurs 3 à 2 à West Ham.

Un match très convainquant pendant une heure, avec un avantage de trois buts à la clé, puis un relâchement qui a permis aux locaux de revenir à un but dans le temps additionnel, mais l'essentiel est préservé.

"Quand les choses tournent en votre faveur, gagner est la plus belle des sensations", a savouré le coach, de retour en bord de touche, son "habitat naturel", 11 mois après avoir été remercié par Manchester United.

En mettant Moussa Sissoko, homme de base de son prédécesseur, Mauricio Pochettino, sur le banc, pour titulariser Eric Dier qu'il a toujours apprécié, Mourinho a commencé à imprimer sa marque sur le club.

Lucas Moura et Dele Alli, eux aussi titulaires, semblent bénéficier de la confiance du nouveau boss et le lui ont bien rendu avec des prestations très intéressantes, alors que Son Heung-Min et Harry Kane, fidèles à eux-mêmes, ont été à créditer d'un but chacun, et même d'une passe décisive pour le Coréen.

Grâce à ce succès, Tottenham remonte provisoirement dans la première moitié du classement (9e avec 17 points), en attendant mieux.

- Liverpool comme d'habitude

Encore une victoire, mais encore une victoire par un petit but d'écart pour les Reds qui ne laissent pas grand chose en chemin avec leurs 37 points pris sur 39 possibles.

Le Sénégalais Sadio Mané avait pourtant mis son équipe sur le chemin du succès avec un but en début de seconde période (0-1, 49e), mais la défense de Liverpool, décidément bien moins solide que la saison dernière, a cédé à huit minutes du terme sur un but de Wilfried Zaha (1-1, 82e).

Un point faible dont arrive à s'accommoder le leader de Premier League devenu spécialiste des buts décisifs dans les dernières minutes. Cette fois, le sauveur avait le visage de Robert Firmino qui a repris un ballon qui traînait au point de pénalty à quatre minutes de la fin du temps réglementaire (1-2, 86e).

En attendant le choc entre Manchester City et Chelsea un peu plus tard, Liverpool garde 8 points d'avance sur Leicester, toujours aussi solide et qui l'a emporté à Brighton 2-0.

- Arsenal peut remercier Lacazette

Un doublé d'Alexandre Lacazette, dont un but au bout du temps additionnel, a évité à Arsenal l'humiliation d'une défaite à domicile contre le relégable Southampton (2-2).

Menés par deux fois au score, sur des buts de Danny Ings (8e) et James Ward-Prowsr (71e), les Gunners sont revenus grâce à leur attaquant français, mais avec trois points pris sur les 5 derniers matches, ils rétrogradent à la 7e place avec 18 points, à 7 longueurs du quatuor de tête.

Autant dire que la pression sur l'entraîneur Unai Emery, à qui un ultimatum aurait été fixé par ses dirigeants, n'est pas près de se dissiper.