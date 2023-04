Angleterre: Newcastle chasse Manchester United du podium

En battant Manchester United (2-0) dimanche lors de la 29e journée de Premier League, Newcastle a pris place sur le podium et peut rêver à la Ligue des champions.

Les deux clubs sont à égalité de points (50) mais les Magpies ont une différence de buts nettement favorable (+22 contre +4). Tottenham, 5e avec une unité de moins, mais déjà un match de plus, se déplace à Everton lundi (21h00).

Battu lors de la finale de la Coupe de la Ligue (2-0) par Manchester, Newcastle a pris une belle revanche au terme d'un match qu'il a largement dominé.

Les meilleures occasions ont toutes été pour les noir et blanc, devant un public de Saint-James' Park aux anges.

Dès la 17e minute, David de Gea avait dû réaliser une double parade face à Alexander Isak et Joe Willock pour empêcher l'ouverture du score.

Sean Longstaff, à la 39e et Willock, encore, trouvé en retrait par Allan Saint-Maximin à la 41e, avaient raté le cadre de peu.

Ce n'était que partie remise puisque peu après l'heure de jeu, à la suite d'une très belle action collective, un centre de Joelinton a été remis de la tête dans l'axe par Saint-Maximin, permettant à Willock d'ouvrir le score de près (1-0, 65e).

- Une attaque enfin à la hauteur -

De Gea a encore prolongé le suspense à la 76e en déviant sur sa transversale une tête de Joelinton sur corner, mais à trois minutes de la fin du temps réglementaire, Callum Wilson a doublé la mise d'une tête décroisée pour donner un succès mérité aux siens (88e).

Racheté il y a un peu plus d'un an par le fonds souverain d'Arabie saoudite, Newcastle confirme qu'il est d'ores et déjà un candidat crédible à la C1 sans avoir cédé aux sirènes de recrutements clinquants, sous la houlette d'Eddie Howe.

Avec 22 tirs, dont 6 cadrés, contre respectivement 6 et 1 pour leurs adversaires, les Magpies semblent même en net progrès offensifs pour la dernière ligne droite, eux qui avaient surtout bâti leur bon parcours sur la meilleure défense du championnat: 19 buts encaissés, sept de moins que Manchester City, deuxième dans cette catégorie statistique.

Pour Manchester United, en revanche, ce match raté doit servir d'avertissement.

Encore en course en Coupe d'Angleterre et en quart de finale de la Ligue Europa, les Red Devils ne semblent pas forcément avoir un effectif suffisamment étoffé pour courir tous ces lièvres à la foi.

L'absence au milieu de terrain de Casemiro, suspendu, est particulièrement préjudiciable et le calendrier démentiel des semaines à venir n'augure rien de bon pour les hommes d'Erik Ten Hag