Angleterre: nul médiocre entre Everton et Arsenal devant Ancelotti et Arteta

Devant leurs futurs entraîneurs, Carlo Ancelotti et Mikel Arteta, Everton et Arsenal se sont neutralisés (0-0) au terme d'un match très terne, samedi, en ouverture de la 18e journée de Premier League.

Nommés respectivement samedi et vendredi, les deux techniciens étaient présents dans les tribunes de Goodison Park.

Ils ont pu mesurer l'ampleur du travail qui les attend et l'écart avec ce qu'ils ont connu jusqu'à récemment, à Naples pour Ancelotti et à Manchester City comme adjoint de Pep Guardiola pour Arteta.

Arsenal, 9e avec 23 points, conserve ses 4 points d'avance sur Everton 15e, mais c'est sans doute la seule satisfaction côté Gunners.

Le match a été très pauvre offensivement, Arsenal n'arrivant pas à créer de déséquilibre, en raison de transmissions trop lentes et imprécises.

La seule vraie occasion du match, obtenue par les Gunners, est venue d'un corner arrivé dans les pieds de Pierre-Emerick Aubameyang au deuxième poteau, mais la reprise du Gabonais a été repoussée d'un joli réflexe et d'une main ferme par le gardien international anglais Jordan Pickford (51e).

Everton, de son côté, a souffert de la piètre qualité des centres - habituellement une arme de choix -, notamment de ses deux latéraux français Lucas Digne et Djibril Sidibé, titularisés par l'intérimaire Duncan Ferguson.

Pour son dernier match en charge d'Arsenal, Freddie Ljungberg avait pourtant tenté un coup en faisant largement confiance aux jeunes.

Bukayo Saka (18 ans), Reiss Nelson (20 ans), Emile Smith-Rowe (19 ans) et Gabriel Martinelli (18 ans) étaient ainsi titulaires alors que Mattéo Guendouzi, Nicolas Pépé et Alexandre Lacazette étaient sur le banc et Mesut Özil même pas sur la feuille de match.

À moins que cela ait déjà été une décision prise avec Arteta, qui a dit vouloir s'appuyer sur les jeunes.

Ancelotti, de son côté, a une nouvelle fois pu constater "l'organisation solide" et la "grande discipline" des Toffees qu'il a louées à son arrivée. Reste pour lui à rajouter une touche de talent et de qualité offensive.