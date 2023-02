Angleterre: Odegaard-Haaland, duel de magiciens norvégiens

Sous le maillot de la Norvège, l’un approvisionne l’autre en ballons de buts, mais mercredi le meneur de jeu d’Arsenal Martin Odegaard et l'attaquant de Manchester City Erling Haaland seront adversaires lors du choc entre le leader de Premier League et son dauphin, en match en retard de la 12e journée.

Si les deux joueurs ont en commun leur nationalité et leur précocité, leur carrière a emprunté des trajectoires différentes. Arrivé très jeune au Real Madrid, Odegaard a disparu des radars au gré des prêts, quand Haaland a commencé à affoler les compteurs à Salzbourg, puis Dortmund.

L’avant-centre de 22 ans (1,94 m), transféré cet été à Manchester City, est actuellement le nom et le visage le plus connu du football norvégien. Mais le milieu offensif de 24 ans (1,78 m) est revenu dans la lumière depuis son arrivée à Arsenal en 2021.

Promu capitaine l’été dernier, Odegaard est l’une des clés de la réussite des Gunners, en quête d’un 14e titre national après 19 ans d'attente. Mi-février, Odegaard affiche déjà huit buts et sept passes décisives toute compétitions confondues, soit autant que sur toute la saison dernière.

"Martin Odegaard, quel joueur, quelle saison. Une classe mondiale. Il est un leader sur le terrain pour Arsenal. C'est formidable pour eux, formidable pour le football norvégien", se réjouit à l’AFP, Roar Stokke, ancien joueur et commentateur pour le diffuseur Viaplay.

- Odegaard, au Real à 16 ans -

Des performances à la mesure de son énorme talent révélé très tôt en Norvège. Il y fait ses débuts en championnat en 2014 avec le Stromsgodset IF, à 15 ans et 118 jours, devenant le plus jeune joueur de l'histoire de la première division norvégienne.

En 2015, il signe à 16 ans avec le Real Madrid pour 4 millions d’euros, mais joue essentiellement avec l'équipe réserve. Après des prêts aux Pays-Bas, à Heerenveen et Vitesse Arnhem, il débarque à la Real Sociedad, où il confirme les promesses entrevues à ses débuts. Après un bref retour au Real, il est prêté en janvier 2021 à Arsenal, qui s’attache définitivement ses services six mois plus tard pour 40 millions d’euros.

Le N.10 est à présent le chef d’orchestre des Gunners, même si la mécanique du club londonien s’est enrayée depuis trois matches. Arsenal n’a plus que trois points d’avance en tête, avec toutefois un match en moins que City.

Le club mancunien, qui connaît un début d’année 2023 contrasté, s'est imposé dimanche face à Aston Villa (3-1). Passeur décisif, Haaland a dû sortir par précaution après avoir été soigné à une cuisse.

S’il a beaucoup marqué avant le Mondial, pour lequel la Norvège n'était pas qualifiée, Haaland a ensuite un peu ralenti le rythme, laissant la vedette à Riyad Mahrez, auteur de 6 buts et 3 passes décisives depuis janvier.

- Haaland, machine à buts -

Le Norvégien reste néanmoins une machine à buts: 25 en championnat, dont il est sans surprise l’actuel meilleur buteur, et cinq en Ligue des champions.

Depuis cinq saisons, Haaland martyrise les filets adverses. Après des débuts à 15 ans, comme Odegaard, mais en deuxième division, il s'est véritablement révélé en Autriche à Salzbourg. Transféré en 2019 au Borussia Dortmund, il empile les doublés, triplés voire quadruplés et marque notamment 41 buts en 2020-2021.

"Odegaard et Haaland sont une telle inspiration pour les autres joueurs et le football norvégien", souligne Roar Stokke.

Certes la Norvège ne pointe qu’à la 43e place au classement Fifa et n’était pas en lice au Qatar, mais l’avenir est prometteur abonde Tor-Kristian Karlsen, ancien directeur sportif de Monaco et du Maccabi Haifa.

"Il y a beaucoup d'ondes positives autour de l'équipe", explique-t-il à l'AFP. Le sélectionneur Stale Solbakken "n'a peut-être pas encore obtenu de résultats, mais il reste une figure de proue très positive et attachante. Il ose être ambitieux et croit en notre qualification (au Mondial-2026, NDLR).

Avant de penser à la Coupe du monde 2026 qu'ils espèrent jouer ensemble, Odegaard et Haaland ont un titre à se disputer en Premier League.