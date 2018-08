Angleterre: Pogba bouche cousue mais désormais heureux à Manchester United

Le milieu de Manchester United Paul Pogba, dont le possible départ vers Barcelone a agité le mercato, a expliqué ne pas pouvoir tout dire sur sa situation mais a laissé entendre qu'il était désormais heureux à Old Trafford, dans des propos rapportés dimanche.

"Il y a des choses et il y a d'autres choses que je ne peux pas dire sinon je vais recevoir une amende", a déclaré Pogba aux médias britanniques après la victoire contre Leicester vendredi soir (2-1).

"Si vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même", a continué Pogba, buteur sur penalty et qui s'était vu confier le capitanat par José Mourinho vendredi.

Un brassard, dont le champion du monde s'était dit "fier", qui ressemblait à un message fort: le club compte sur lui cette saison malgré les rumeurs l'envoyant au Barça.

"Il faut savoir une chose: un joueur qui est choisi et est heureux, on le sent toujours plus à l'aise que lorsqu'il n'est pas heureux. C'est tout ce que je dis", a ajouté le joueur âgé de 25 ans.

La saison passée, la relation entre Pogba et son entraîneur s'est tendue, atteignant des profondeurs inquiétantes au printemps, alors que le milieu a par exemple été remplaçant lors de l'élimination par Séville en huitième de finale de la Ligue des champions.

En juillet, le technicien portugais avait laissé entendre que son protégé avait réussi un Mondial brillant car il s'était trouvé dans un environnement clos pendant six semaines, qui lui avait permis de se concentrer uniquement sur le football et non sur ses obligations extérieures.

"Je suis le même, mais c'est une équipe différente, évidemment", a déclaré Pogba vendredi soir.

"J'aime toujours jouer au football, mais comme je l'ai dit, quand on est à l'aise ou confiant et qu'on est bien dans la tête, c'est plus facile", a-t-il indiqué.

"J'aime toujours le club (Manchester United). Je viens du centre de formation l'académie, j'ai joué en équipe première. Pour moi, c'est un rêve devenu réalité", a-t-il conclu.