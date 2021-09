Angleterre: porté par le retour de Ronaldo, Mancheter United s'empare de la tête

Porté par le retour idéal de Cristiano Ronaldo, titulaire et auteur d'un doublé contre Newcastle (4-1), Manchester United a profité du lourd faux-pas de Tottenham à Crystal Palace (3-0) pour prendre la tête lors de la quatrième journée de Premier Legue, samedi.

. Un "effet Ronaldo" instantané

Accueili en héros à Old Trafford, douze ans après son départ pour Madrid, Cristiano Ronaldo s'est immédiatement mis en avant en marquant deux fois et en propulsant les Red Devils au sommet du classement.

Avec dix points, ils sont sous la menace de Chelsea, qui joue plus tard contre Aston Villa, Liverpool qui se déplace à Leeds dimanche et Everton qui reçoit Burnley, lundi. Mais pour quelques heures au moins, il aura mis son équipe là où elle aimerait revenir pour de bon.

Les supporters rêvaient d'un tel retour et "CR7" n'est pas du genre à demander un temps d'adaptation, surtout dans un club où il a connu une période très faste entre 2003 et 2009.

Avec un but à bout portant après une frappe de Mason Greenwood repoussée par le gardien (1-0, 45+2) et un duel remporté après une belle ouverture de Luke Shaw (2-1, 62e), le Portugais a signé ses 119e et 120e buts en rouge.

Il a surtout montré la voie aux siens lors d'un match compliqué contre Newcastle, accrocheur malgré sa 19e place au classement.

En fin de match, Bruno Fernandes (3-1, 80e) et Jesse Lingard (4-1, 90+2) ont donné une ampleur flatteuse au résultat, des buts comme un pied de nez à ceux qui les voient menacés par l'arrivée de Ronaldo.

Il y aura, certes, beaucoup de choses à améliorer dans les automatismes et la coordination, mais ces débuts prometteurs ne feront rien pour calmer la frénésie des supporters mancuniens après des années de relative morosité.

. Tottenham trébuche lourdement

Emprunté et réduit à dix à l'heure de jeu, Tottenham a perdu son premier match de la saison et la tête du classement sur le terrain de Crystal Palace (3-0), emmené par Odsonne Edouard, auteur d'un doublé pour ses débuts.

Avec neuf points, les Spurs sont provisoirement quatrième, tandis que les hommes de Patrick Vieira, dont c'était le premier succès sur le banc des Londoniens, se replacent provisoirement à la onzième place avec cinq unités.

Sans Son Heung-min et Steven Bergwijn, blessés en sélection, ni Cristian Romero et Giovanni Lo Celso en quarantaine après leurs matches avec l'Argentine, Tottenham a aussi été affaibli par les jambes lourdes de Harry Kane, triple buteur avec l'Angleterre en éliminatoires pour le Mondial-2022 mais très discret samedi.

L'expulsion de Japhet Tanganga après deux cartons jaunes en cinq minutes, juste avant l'heure de jeu, a été la goutte de trop pour la défense invaincue jusqu'ici mais qui a fini par craquer.

Car en face, Crystal Palace a montré un visage très séduisant même si elle a dû attendre un pénalty transformé par Wilfried Zaha (1-0, 76e) pour ouvrir le score.

Lancé par Vieira pour les dernières minutes, le Français Odsonne Edouard, acheté au Celtic Glasgow cet été, n'a eu besoin que de quelques secondes pour trouver les filets (2-0, 85e), avant de séduire définitivement Sellhurst Park avec un doublé (3-0, 90+3).

"C'est un début rêvé pour moi, c'est un très bon score et un très bon résultat pour l'équipe", a-t-il commenté après le match au micro de BT Sports.

. Manchester City suit le rythme, Arsenal réagit

Dans les autres matches de l'après-midi, Manchester City a remporté une victoire serrée mais importante chez Leicester (1-0) grâce à un but de Bernardo Silva peu après l'heure de jeu.

Avec neuf points, les Citizens sont deuxièmes à un point de United, en attendant les matches de Chelsea et Liverpool.

Les hommes de Pep Guardiola sont talonnés par le surprenant Brighton, vainqueur à Brentford(1-0) et devancés à la différence de but seulement.

Arsenal a, quant à lui, enfin lancé sa saison en marquant ses trois premiers points même si la victoire étriquée (1-0) contre le promu et lanterne rouge Norwich est vraiment le strict minimum pour épargner davantage de tourments à Mikel Arteta.