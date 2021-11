Angleterre: Solskjaer vers la sortié à United, Chelsea et Liverpool autoritaires

Les heures d'Ole Gunnar Solskjaer semblent comptées à la tête Manchester United, encore humilié (4-1) à Watford, samedi, pour la 12e journée de Premier League, qui a aussi vu Chelsea et Liverpool gagner avec autorité à Leicester (3-0) et contre Arsenal (4-0).

. Clap de fin pour Solskjaer ?

Une réunion de crise de la direction de Manchester United doit se tenir samedi soir pour trancher le sort de l'entraîneur norvégien, a indiqué la presse anglaise après ce nouveau match complètement raté contre les Hornets, 17e avant cette rencontre.

Difficile de ne pas croire que les joueurs l'ont abandonné au vu de leur manque de combativité offensive comme défensive et de leur apathie généralisée après les buts encaissés.

Tombé au 7e rang du classement, à 12 longueurs du leader, Chelsea, Manchester United rêve de Zinedine Zidane pour rompre sa spirale noire.

Seul David de Gea, qui a arrêté deux fois un pénalty --assez mal tiré-- d'Ismaïla Sarr, donné à retirer, a montré un tantinet de caractère.

Il n'a cependant pas pu empêcher Joshua King (1-0, 28e) et Sarr (2-0, 44e) de donner un avantage mérité à la pause aux Hornets.

Et alors que Donny van de Beek, sorti du banc à la pause, avait redonné espoir aux siens (2-1, 50e), Harry Maguire, loin de ses performances en sélection pendant la trêve, a trouvé le moyen de se faire expulser pour un tacle raté après un contrôle trop long (69e).

Watford a tué tout suspens en fin de match par Joao Pedro (3-1, 90+2) et Emmanuel Dennis (4-1, 90e+5).

Avec un match capital en C1 à Villarreal, mardi, un déplacement chez le leader Chelsea dimanche et ensuite la réception d'Arsenal, en grande forme, le jeudi suivant, United peut complètement saboter sa fin de saison sur les trois prochains matches, et laisser la barre à Solskjaer semblerait un pari extrêmement risqué.

. Chelsea assure

Chelsea a livré une prestation digne d'un prétendant solide au titre pour disposer de Leicester, méconnaissable après avoir joué les trouble-fête dans la course à la Ligue des champions ces dernières saisons.

Avec 29 points, les Blues ont quatre points d'avance sur Liverpool et six sur Manchester City, qui joue dimanche, alors que Leicester traîne à la 12e place avec 15 points.

Antonio Rüdiger, d'une tête renversée sur un corner de Ben Chilwell (0-1, 14e) et N'Golo Kanté, d'un tir placé du gauche, après une montée de 20 mètres sans opposition (0-2, 28e) ont puni les lacunes défensives adverses dès le premier acte.

Malgré une réaction d'orgueil de Leicester en seconde période, Christian Pulisic a enfoncé le clou (0-3, 71e), à vingt minutes de la fin d'un match à sens unique.

. Liverpool mate Arsenal

Liverpool a brutalement stoppé la série de huit matches sans défaite des Gunners en championnat en capitalisant sur les errements défensifs adverses.

Après la défaite à West Ham (3-2) avant la trêve, les hommes de Jürgen Klopp ont profité du faux-pas des Hammers à Wolverhampton (1-0) pour s'emparer provisoirement de la deuxième place.

Indécis et tendu en première période - à l'image d'une altercation verbale entre Klopp et Mikel Arteta après un duel aérien entre Sadio Mané et Takehiro Tomiyasu- le match a basculé avec l'ouverture du score du Sénégalais, de la tête (1-0, 39e).

Une passe aveugle de Nuno Tavares directement dans le pieds de Diogo Jota a permis au Portugais de doubler la mise (2-0, 52e), avant que Mohamed Salah (3-0, 73e) et Takumi Minamino n'étoffent le score (4-0, 77e).

. Débuts réussis pour Gerrard

Pour son premier match sur le banc d'Aston Villa, Steven Gerrard a stoppé la série de cinq défaites de son équipe avec une victoire 2-0 sur Brighton.

Aston Villa a ainsi augmenté son avance sur la zone rouge à quatre points, même si sa quinzième place reste peu brillante.

Le prédécesseur de Gerrard, Dean Smith, a bien rebondi à Norwich, avec une victoire 2-1 contre Southampton, la deuxième de la saison seulement pour les "Canaries", toujours 19es.

En revanche, Newcastle n'a toujours pas décollé de la dernière place en étant tenu en échec par Brentford lors d'un match fou (3-3), auquel n'a pu assister son nouvel entraîneur, Eddie Howe, testé positif au Covid-19.