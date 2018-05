Angleterre: Stoke relÃ©guÃ©, West Brom' repousse l'Ã©chÃ©ance

Un but dans les arrêts de jeu contre Tottenham (1-0) a permis à la lanterne rouge West Bromwich Albion de repousser la relégation qui lui pend au nez, scenario auquel n'avait pu échapper un peu plus tôt Stoke, samedi après la 37e journée de Premier League.

Ce n'est pourtant peut-être que partie remise car les Baggies, 19e avec 31 points grâce à l'héroïsme désespéré de Jake Livermore, joueront peut-être le dernier match de leur 8e saison d'affilée dans l'élite pour du beurre, si Southampton (18e, 32 points) s'impose dans la soirée contre Everton.

Mais WBA, qui enchaîne un 5e match d'affilée sans défaite reste au moins vivant quelques heures de plus, à la différence de Stoke (20e, 30 points), battu un peu plus tôt à domicile par Crystal Palace (2-1) et poussé vers la sortie après une décennie parmi les meilleurs.

Chez les Spurs, qui n'ont toujours pas assuré leur 3e qualification d'affilée en C1, c'est également la soupe à la grimace. Toujours 4e avec 71 points, les Londoniens auraient pu monter sur le podium avec une victoire et prendre deux points d'avance sur Liverpool...

Dimanche, le choc du jour opposera Chelsea, 5e et obligé de réaliser un carton plein lors de ses trois derniers matches s'il envisage toujours de disputer la C1, à Liverpool, sur son petit nuage après avoir lui décroché mercredi sa qualification en finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Un peu plus tôt, le champion Manchester City aura reçu Huddersfield, tandis qu'Arsène Wenger aura disputé son dernier match à domicile avec Arsenal après 22 ans de règne, contre Burnley.