Angleterre : Tottenham commence fort, Liverpool au ralenti

Tottenham a parfaitement lancé sa saison samedi avec une large victoire contre Southampton (4-1), au contraire de Liverpool, bousculé par le promu Fulham (2-2), lors de la première journée du championnat d'Angleterre.

Les Reds avaient toujours remporté leur premier match de championnat depuis cinq ans. Cela n'a pas été le cas samedi à Craven Cottage, où le promu Fulham a livré une prestation plus rugueuse que prévu (2-2). Menés deux fois après deux buts d'Aleksandar Mitrovic (32e, 72e), les hommes de Jürgen Klopp n'ont dû leur salut qu'au duo Darwin Nunez - Salah, auteurs d'un but chacun (64e, 80e).

"Nous avons commencé le match de la façon exactement opposée à ce que nous voulions. Nous ne méritions pas plus. Beaucoup de progrès doivent être faits" a reconnu le manager allemand, qui a également regretté la sortie sur blessure de son milieu de terrain Thiago Alcantara en début de seconde période, une blessure qui inquiète le staff de Liverpool.

- Nunez au rendez-vous -

La seule bonne nouvelle du jour est l'adaptation décidément très rapide de la recrue Darwin Nunez, auteur d'un but et d'une passe décisive, et impliqué directement dans quatre des cinq buts marqués par Liverpool dans ses deux premiers matches officiels, une semaine après le Community Shield remporté contre Manchester City (3-1).

La défense de Fulham a vécu un véritable enfer entre la 64e et la 69e, minute, d'abord avec son égalisation sur une talonnade, puis sur deux autres occasions obtenues grâce à son jeu de tête. Il a aussi réalisé une passe à Salah pour la deuxième égalisation (80e).

L'Uruguayen a montré sa capacité à peser, à combiner, à dévorer l'espace, à dominer le secteur aérien. Autant de domaines dans lesquels le titulaire Roberto Firmino avait été presque transparent dans les cinquante premières minutes de jeu, jusqu'à son remplacement.

- Tottenham dans le ton -

L'après-midi a elle été beaucoup plus belle pour Tottenham mais il faudra attendre quelques semaines avant que l'optimisme ne gagne les rangs des Spurs. Ces derniers avaient remporté leurs trois premières rencontres de championnat la saison dernière, sous le court mandat de Nuno Espirito Santo, sans encaisser un but avant de subir trois revers consécutifs.

Mais la victoire obtenue par la formation d'Antonio Conte contre Southampton a le mérite d'être nette (4-1), avec une belle réaction suite à un début de match difficile, marqué par l'ouverture du score des Saints (Ward-Prowse, 12e).

Ryan Sessegnon a égalisé moins de dix minutes plus tard grâce à un bon travail de Kulusevski, avant que les Spurs ne prennent l'avantage à la demi-heure de jeu, de nouveau par un défenseur (Eric Dier, 32e, 2-1).

Dejan Kulusevski a définitivement validé la victoire des siens peu après l'heure de jeu (63e, 4-1), juste après un but contre son camp de Salisu (61e) et confirmé qu'il était prêt à représenter plus qu'un complément des deux attaquants Son et Kane.

Cette première journée de championnat a également été marquée par les victoires de Newcastle contre Nottingham Forest (2-0) et de Leeds contre Wolverhampton (2-1).