Angleterre: Tottenham et Liverpool freinés, Southampton sur le podium

Tenus en échec par Crystal Palace et Fulham (1-1), Tottenham et Liverpool ont laissé passer une occasion de prendre leurs distances en tête de la Premier League, dimanche, pour la 12e journée, alors que Southampton s'est invité sur le podium.

. Les Spurs ratent le coche

Un point, c'est tout. Tottenham peut se mordre les doigts de ne pas avoir rapporté mieux de son derby contre Crystal Palace, même si le nul de Liverpool les laisse en tête à la différence de but.

Le gardien Vicente Gaïta a été l'acteur principal de la partie, alternant le pire et le meilleur comme sur cette séquence à la 86e minute où il a été sauvé par sa barre sur un centre de Ben Davies qu'il avait mal jugé, avant de réaliser un arrêt réflexe extraordinaire sur une déviation de la tête de Harry Kane aux 5 mètres quelques secondes plus tard.

En première période, il avait été remarquable sur une reprise de Tanguy Ndombele (18e) ou une tête de Kane, déjà (20e), avant d'être trompé par la trajectoire flottante d'un tir lointain de l'avant-centre anglais pour concéder l'ouverture du score (22e).

Dans le temps additionnel, le gardien espagnol a sauvé le point du match nul pour son équipe en allant chercher dans sa lucarne un coup-franc de Eric Dier (90+2) et empêcher les Spurs de s'envoler au classement.

Un résultat qui ne satisfera pas José Mourinho, mais le technicien ne peut s'en prendre qu'à lui-même et à sa tactique ultra-frileuse après l'ouverture du score.

Sur un coup-franc excentré de Eberechi Eze, que Hugo Lloris n'a pas su contrôler, c'est le Germano-Ghanéen Jeff Schlupp qui a été le plus prompt pour une égalisation globalement méritée (1-1, 81e).

. Liverpool laborieux

Jouant après les Spurs, chez un mal classé (17e), Liverpool avait une occasion en or de reprendre la tête avant de recevoir les Londoniens dans trois jours.

Mais les Reds sont tombés sur un Fulham combattif et discipliné qui les a bousculés en première période et a fait le dos rond en seconde.

Privé de Diogo Jota pour deux mois, dernier nom sur la trop longue liste des blessés, Liverpool a eu le ballon plus de 70% du temps mais n'a, au final, à peine plus tiré au but que son adversaire: 12 frappes dont 6 cadrées contre 10 et 5.

Les promus ont été récompensés avec l'ouverture du score de Bobby de Cordova-Reid, d'une belle frappe croisée à l'entrée de la surface (1-0, 25e).

Dans les cages, le Français Alphonse Areola a apporté sa contribution avec un superbe arrêt main droite sur une frappe de Henderson (61e) et un autre face à Curtis Jones (84e) pour sauvegarder le nul.

Il a aussi été tout près de détourner le pénalty tiré par Mohamed Salah après une faute de main dans le mur de Fulham sur un coup franc, mais la frappe à ras de terre de l'Egyptien était trop puissante (1-1, 79e).

Mais c'est un point aussi encourageant pour les Cottagers que frustrant pour Liverpool.

. Southampton tient le rythme

Grâce à une victoire aisée sur une équipe de Sheffield United à la dérive, Southampton s'est invité dans la course à l'Europe.

Avec 23 points, l'équipe du sud de l'Angleterre est devant Chelsea ou les deux Manchester au classement, alors que les Blades sont devenus la 4e équipe anglaise seulement dans l'histoire de l'élite anglaise à ne marquer qu'un seul point sur les 12 premières journées.

Sheffield n'est plus que l'ombre de l'équipe qui a fini 9e l'an dernier et a étalé ses lacunes en termes de détermination et de confiance sur le premier but de Che Adams (34e) au milieu d'une défense très passive.

Stuart Armstrong (2-0, 63e) et Nathan Redmond (3-0, 83e) ont alourdi la marque dans le second acte sans signe de révolte des hommes de Chris Wilder qui semble désemparé.

Dirigés par l'ancien entraîneur de Leipzig, l'Autrichien Ralph Hasenhüttl, les Saints vont cependant pouvoir se tester sur la période des fêtes face aux cadors avec notamment les réceptions de Manchester City et Liverpool.