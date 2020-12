Angleterre: Tottenham freiné, Southampton s'invite sur le podium

Tottenham, tenu en échec par Crystal Palace (1-1), a laissé passer une occasion de prendre ses distances en tête de la Premier League, dimanche, pour la 12e journée, alors que Southampton s'est invité sur le podium en battant Sheffield.

. Les Spurs ratent le coche

Un point, c'est tout. Tottenham peut se mordre les doigts de ne pas avoir rapporté mieux de son derby contre Crystal Palace, avec ce nul qui fragilise sa place de leader.

Liverpool, qui se déplace à Fulham un peu plus tard, n'a qu'une longueur de retard sur les Londoniens.

Le gardien Vicente Gaïta a été l'acteur principal de la partie, alternant le pire et le meilleur comme sur cette séquence à la 86e minute où il a été sauvé par sa barre sur un centre de Ben Davies qu'il avait mal jugé, avant de réaliser un arrêt réflexe extraordinaire sur une déviation de la tête de Harry Kane aux 5 mètres quelques secondes plus tard.

En première période, il avait été remarquable sur une reprise de Tanguy Ndombele (18e) ou une tête de Kane, déjà (20e), avant d'être trompé par la trajectoire flottante d'un tir lointain de l'avant-centre anglais pour concéder l'ouverture du score (22e).

Dans le temps additionnel, le gardien espagnol a sauvé le point du match nul pour son équipe en allant chercher dans sa lucarne un coup-franc de Eric Dier (90+2) et empêcher les Spurs de s'envoler au classement.

Un résultat qui ne satisfera pas José Mourinho avant un déplacement capital à Anfield dans trois jours.

Mais le technicien ne peut s'en prendre qu'à lui-même et à sa tactique ultra-frileuse après l'ouverture du score.

Sur un coup-franc excentré de Eberechi Eze, que Hugo Lloris n'a pas su contrôler, c'est le Germano-Ghanéen Jeff Schlupp qui a été le plus prompt pour une égalisation globalement méritée (1-1, 81e).

. Southampton tient le rythme

Grâce à une victoire aisée sur une équipe de Sheffield United à la dérive, Southampton a confirmé son début de saison encourageant et s'est invité dans la course à l'Europe.

Avec 23 points pris en 12 journées, l'équipe du sud de l'Angleterre est devant Chelsea ou les deux Manchester au classement.

La victoire face aux Blades, devenus la 4e équipe anglaise seulement dans l'histoire de l'élite anglaise à ne marquer qu'un seul point sur les 12 premières journées, n'est en soi pas très significative.

Sheffield n'est plus que l'ombre de l'équipe qui a fini 9e l'an dernier après avoir perdu quelques éléments importants cet été, dont le gardien Dean Henderson, prêté par Manchester United et qui devait rempiler un an avant d'être finalement rappelé par les Red Devils.

Les joueurs du nord de l'Angleterre n'ont tiré que 3 fois au but sans cadrer de tout le match et ont étalé leur lacunes en termes de détermination et de confiance sur le premier but de Che Adam (34e) au milieu d'une défense très passive.

Stuart Armstrong (2-0, 63e) et Nathan Redmond (-0, 83e) ont alourdi la marque dans le second acte sans signe de révolte des hommes de Chris Wilder qui semble désemparé.

Dirigés par l'ancien entraîneur de Leipzig, l'Autrichien Ralph Hasenhüttl, les Saints vont cependant pouvoir se tester sur la période des fêtes face au cadors avec notamment les réceptions de Manchester City et Liverpool.