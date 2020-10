Angleterre: Van Dijk opéré et absent plusieurs mois, catastrophe pour Liverpool

Les pires craintes de Jürgen Klopp se sont confirmées dimanche: le défenseur néerlandais Virgil van Dijk, touché aux ligaments du genou droit lors du derby contre Everton (2-2), sera opéré et très probablement absent plusieurs mois, a annoncé Liverpool.

"Van Dijk subira une opération chirurgicale pour la blessure au genou subie pendant le nul 2-2 à Everton, samedi, ont annoncé les Reds qui évoquent des "ligaments endommagés" sans plus de précisions.

Ils ne confirment donc pas l'information qui avait circulé samedi soir sur une possible rupture des ligaments croisés.

"Aucun calendrier précis n'a été donné pour son retour au jeu pour le moment", ajoute le club, mais vu le type de blessure, l'absence du défenseur de 29 ans devrait se compter en mois.

"Après l'opération, van Dijk entamera un programme de convalescence avec l'équipe médicale du club pour lui permettre de revenir à son état de forme optimal dès que possible", indiquent encore les Reds.

Samedi, Van Dijk a dû quitter le terrain dès la 11e minute de jeu après avoir été victime d'un tacle très dangereux, pied gauche levé et en avant, du gardien adverse Jordan Pickford (5e) qui n'a pas été sanctionné mais aurait tout à fait pu valoir au portier international anglais un pénalty et un carton rouge direct.

- Maîtrise et autorité -

L'action avait pourtant été analysée par l'arbitrage vidéo (VAR) à la demande de l'arbitre, mais elle s'était focalisée sur l'existence d'une position hors-jeu ou non au départ du coup-franc qui a amené le choc.

Très remonté après le match, en raison d'autres incidents, dont un but refusé par la VAR, Klopp s'était contenté de dire que ça ne sentait "pas bon" pour Van Dijk, mais cette confirmation est un coup très dur pour son équipe.

Arrivé en provenance de Southampton, lors de la trêve hivernale de 2017-2018 pour la somme record pour un défenseur, à l'époque, de 75 millions de livres (82 M EUR), le Néerlandais a rapidement justifié le moindre centime de ce montant faramineux par ses prestations pleines de maîtrise et d'autorité.

Beaucoup d'observateurs considèrent même qu'il a été le chaînon manquant qui a ouvert aux Reds la porte des titres majeurs - la Ligue des champions (2019) puis du premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans la saison dernière - en leur donnant, avec le gardien de but Allison, qui est aussi blessé actuellement, le surcroît de solidité défensive qui leur faisait défaut.

- Improviser jusqu'à janvier -

Ses prestations moins tranchantes depuis l'obtention du titre de champion lui ont parfois valu certaines critiques, mais son aura et l'assurance tranquille qu'il dégageait sont irremplaçables. Il n'avait d'ailleurs pas raté un seul match de championnat lors des deux dernières saisons.

Alors que Liverpool, rarement à l'aise loin de ses bases en Europe, doit entamer mercredi sa campagne de Ligue des champions avec un déplacement périlleux à l'Ajax Amsterdam, c'est aussi un casse-tête qui va se poser pour Klopp.

Cette absence de longue durée et le départ non compensé de Dejan Lovren à Moscou cet été ne lui laissent que Joel Matip et Joe Gomez comme défenseurs centraux de métier et expérimentés dans l'effectif, puisque Sepp van der Berg, compatriote de van Dijk, n'a que 19 ans, même s'il est très prometteur.

En attendant le mercato d'hiver, qui permettra peut-être de renforcer ce secteur de façon spécifique, d'autres joueurs pourraient dépanner, comme le milieu brésilien Fabinho, qui a déjà évolué à ce poste, ou peut-être le couteau suisse James Milner.

Du côté des Pays-Bas et de leur sélectionneur Frank de Boer, la nouvelle a aussi dû être accueillie avec consternation.

Mais avec un Euro-2021 qui débutera dans huit mois quasiment jour pour jour, ils espèrent sans doute voir van Dijk revenir à temps.