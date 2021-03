Anne-Sophie Lapix arrête le Grand Echiquier

Anne-Sophie Lapix arrête de présenter Le Grand Echiquier pour se "recentrer sur le 20 Heures" et sera remplacée par Anne-Elisabeth Lemoine, annonce-t-elle dans une interview au Parisien dimanche.

"J'arrête +Le Grand Echiquier+ pour me recentrer sur le 20 Heures. L'actualité est très intense avec la crise sanitaire et s'annonce tout aussi dense avec la présidentielle", explique la présentatrice. "ça a été l'une de mes plus belles expériences professionnelles", assure Anne-Sophie Lapix.

Anne-Elisabeth Lemoine l'avait déjà remplacée début février pour présenter l'émission, quand Anne-Sophie Lapix avait dû se mettre en retrait de l'antenne de France 2 après avoir été testée positive au Covid-19.