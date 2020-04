Annoncé, annulé, annoncé: confusion sur le briefing de la Maison Blanche

La Maison Blanche souffle le chaud et le froid: après avoir annoncé, puis annulé, le point-presse quotidien sur le coronavirus, elle a finalement assuré que Donald Trump s'exprimerait bien lundi sur la pandémie.

A l'issue de plusieurs heures de confusion, l'exécutif américain a annoncé que le président s'exprimerait à 17H00 (21H00 GMT) depuis les jardins de la Maison Blanche.

Furieux après la polémique suscitée par ses propos jeudi sur la possible utilisation de désinfectants comme potentiel traitement pour le Covid-19, il avait laissé entendre samedi qu'il ne se présenterait plus devant les journalistes. "Ça ne vaut pas le temps et l'effort!", avait-il tweeté.

Au cours des dernières 24 heures, Donald Trump a multiplié les virulentes attaques contre les médias.

"FAKE NEWS, L'ENNEMI DU PEUPLE!", a-t-il tweeté lundi matin, reprenant une formule déjà utilisée à de nombreuses reprises depuis son arrivée au pouvoir.

"Il n'y a jamais eu, dans l'histoire de notre pays, de médias aussi méchants et hostiles que ceux que nous avons aujourd'hui, même au milieu d'un état d'urgence nationale pour faire face à l'ennemi invisible!", a-t-il encore écrit.