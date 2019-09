Annonce de l'Iran sur le nucléaire: Israël veut plus de "pression" sur Téhéran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réclamé jeudi plus de "pression" sur Téhéran au lendemain de l'annonce par l'Iran d'une nouvelle réduction de ses engagements nucléaires.

"Ce matin, nous avons été informés d'une autre violation (...) par l'Iran, cette fois dans son effort pour atteindre les armes nucléaires", a déclaré M. Netanyahu avant de partir pour Londres, où il rencontrera le Premier ministre britannique Boris Johnson et le secrétaire américain à la Défense Mark Esper.

"Ce n'est pas le moment de tenir des pourparlers avec l'Iran, c'est le moment d'accroître la pression" sur la République islamique, a-t-il souligné.

L'Iran a annoncé mercredi une nouvelle réduction de ses engagements nucléaires en faisant sauter toute limite à la recherche et au développement dans ce domaine, après avoir conclu à l'échec temporaire d'une médiation française pour amorcer un dialogue entre Téhéran et Washington.

Depuis mai, l'Iran est revenu sur certaines restrictions à son programme nucléaire qu'il avait consenties dans le cadre d'un accord international conclu en 2015.

Il a ainsi augmenté ses stocks d'uranium enrichi au-delà de la limite fixée par l'accord, et enrichi ce minerai à un niveau prohibé par ce texte, soit plus de 3,67%. En matière de recherche et développement, l’accord impose des restrictions importantes dans le domaine des centrifugeuses, élément clef du cycle d'enrichissement de l'uranium.

Le 7 juillet, l'Iran avait donné 60 jours, jusqu'à ce jeudi, aux autres Etats parties à l'accord (Allemagne, Chine, France, Grande-Bretagne, Russie) pour l'aider à contourner les sanctions américaines qui paralysent l'économie iranienne, sous peine de le voir s'affranchir d'autres obligations.

L'Iran est le principal ennemi d'Israël et Netanyahu a fortement fait campagne contre l'accord de 2015, puis a exhorté le président Donald Trump à s'en retirer. Ce dernier a sorti son pays de l'accord en 2018 et a imposé par la suite des sanctions de plus en plus dures à l'Iran.

Les tensions entre l'Iran et Israël se sont intensifiées ces dernières semaines.

Israël a notamment accusé la semaine dernière Téhéran de chercher à fabriquer, via son allié le mouvement chiite Hezbollah libanais, des missiles de précision qui pourraient causer des "d'énormes pertes humaines" sur son territoire.