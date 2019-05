Antidopage: la FFA va encourager les athlètes à intégrer un suivi de santé privé

La Fédération française d'athlétisme (FFA) va encourager les athlètes de haut niveau à s'engager dans le programme privé Quartz de suivi de santé et d'alerte antidopage, a annoncé mercredi son président André Giraud à l'AFP.

Plusieurs têtes d'affiche de l'athlétisme français (Kévin Mayer, Mélina Robert-Michon, Hassan Chahdi) ont indiqué mardi leur volonté d'intégrer le programme Quartz qui, à partir de prélèvements et d'analyses des données biologiques, propose aux sportifs un suivi de santé également déclencheur d'alertes antidopage en cas de paramètres anormaux. Les sportifs participants au programme ont en outre l'opportunité de rendre publiques toutes leurs données biologiques.

Lancé en 2017, le programme Quartz est notamment suivi par plusieurs des meilleurs trailers du monde comme l'Espagnol Kilian Jornet.

"On ne peut que saluer l'initiative de certains de nos athlètes, c'est une formidable opportunité pour les athlètes et la fédération de lutter contre le dopage, a indiqué le président de la FFA André Giraud à l'AFP. Nous soutenons leur décision sans réserve et nous allons encourager le maximum d'athlètes à faire de même, même si cela restera une décision personnelle".

La FFA envisage de financer une partie de la participation des athlètes au programme (2.000 euros annuels).

"Nous voulons sensibiliser les athlètes, leur expliquer que c'est dans leur intérêt d'être clairs et transparents (...) Cela correspond à notre souhait après l'affaire Calvin (la marathonienne suspectée de s'être soustraite à un contrôle antidopage) de se présenter comme une fédération pionnière dans la lutte antidopage", a continué M. Giraud en insistant sur les actions de prévention et de formation autour de l'antidopage déjà organisées par la fédération.

"Bien sûr nous respectons et soutenons le travail de l'Agence française de lutte contre le dopage (qui suit notamment les athlètes avec le passeport biologique) et espérons que cette initiative va renforcer leur action", a ajouté le président de la FFA.