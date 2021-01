Antilles: saisie record de 4,2 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche

L'armée a annoncé mercredi la saisie record de 4,2 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche dans l'océan Atlantique au large des Antilles, dix jours auparavant.

"Les Forces Armées aux Antilles ont intercepté le 17 janvier une cargaison de 4,2 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche. Cette prise record s'est faite lors d'une patrouille de la frégate de surveillance Germinal dans les eaux internationales de l'océan Atlantique", selon le communiqué.

Au total, 177 ballots de cocaïne "ont été saisis et détruits" et "8 membres d'équipage du navire de pêche, tous étrangers, ont été interpellés et remis aux autorités de leurs pays respectifs", ont indiqué les forces armées, qui n'ont pas souhaité donner les nationalités des personnes impliquées.

Plusieurs services français sont intervenus pour mener cette action de coopération internationale notamment l'OFAST (l'Office anti-stupéfiants), la DNRED (la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), les gardes cotes et la JIRS, la Juridiction interrégionale spécialisée. Le tout coordonné par la préfecture de Martinique et le Secrétariat général de la mer, souligne le texte.