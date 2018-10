"Appel des coquelicots": 375 rassemblements prévus vendredi contre les pesticides

Près de 400 rassemblements sont prévus vendredi à travers toute la France devant des mairies pour demander la fin des pesticides, dans la foulée d'un appel relayé par Charlie Hebdo en septembre.

Les signataires de cet "Appel des coquelicots"contre les pesticides de synthèse ont appelé les Français à se rassembler vendredi à 18H30 devant la mairie de leur commune.

Jeudi à la mi-journée, 375 événements étaient répertoriés sur le site à travers toute la France, en particulier en Bretagne, dans l'Ile-de-France ou encore dans la vallée du Rhône.

L'idée est d'organiser par la suite des rassemblements "le premier vendredi de chaque mois à 18H30 devant les mairies ou sur les places principales des villes et villages", selon le site internet.

"On s'est lancé dans une course de fond qui devrait durer deux ans pour obtenir 5 millions de soutien", a expliqué à l'AFP le journaliste spécialiste des questions environnementales Fabrice Nicolino, grièvement blessé lors de l'attaque jihadiste contre Charlie Hebdo en 2015, à l'origine de cet appel.

"Nous ne sommes pas dans une logique de discussion et de négociation" avec les pouvoirs publics, poursuit-il. "Nous voulons donner une visibilité aux millions de gens qui ont déjà fait le choix de se passer de pesticides" de synthèse en optant pour l'alimentation bio, indique encore Fabrice Nicolino.

L'appel a pour l'instant récolté près de 246.000 signatures. "Nous voulons des coquelicots!", dit-il. "Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée, le tiers des oiseaux a disparu en quinze ans, la moitié des papillons en 20 ans, les abeilles et les pollinisateurs meurent... Non, nous ne voulons plus, à aucun prix. Nous exigeons protection. Nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides".

Fabrice Nicolino sera présent vendredi à Vannes, ainsi que la chanteuse Emily Loizeau et le sénateur EELV du Morbihan Joël Labbé.