Appel à la grève mardi sur le site web de France Info

Le ton monte au sein de Franceinfo.fr, Franceinfo culture et Franceinfo Afrique où un préavis de grève a été déposé mercredi pour le 30 novembre, ont annoncé les organisations syndicales SNJ et SNJ-CGT.

"SNJ-CGT et SNJ appellent l'ensemble des journalistes et personnels administratifs de franceinfo.fr, franceinfo Culture et franceinfo Afrique à cesser le travail à partir du mardi 30 novembre 2021, 00h01, pour une durée de 24 heures", est-il écrit dans le préavis.

Les salariés "exigent des effectifs à la hauteur des missions, toujours plus nombreuses, qui leur sont confiées", ont expliqué les syndicats.

Dans le préavis, les syndicats donnent des exemples de nouvelles tâches confiées à la rédaction de Franceinfo.fr "à effectif constant", comme par exemple la participation au "Vrai ou fake", l'espace de fact-checking et de lutte contre les fausses informations et les rumeurs.

Ils soulignent également que "la couverture de l'élection présidentielle et des législatives se traduit déjà par une sollicitation supplémentaire de la rédaction".

"Les amplitudes de travail des forfaits-jours dépassent très souvent la durée moyenne de 44 heures hebdomadaires fixée par l'accord collectif", est-il écrit dans le préavis.

Une délégation a rencontré la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, mardi, "mais n'a obtenu aucun engagement ferme dans le sens d'un renforcement, ou même d'un maintien, des effectifs", ont indiqué les syndicats.

Parmi les revendications portées dans le préavis, la demande "d'un renforcement des effectifs de franceinfo.fr, avec le recrutement immédiat en CDI de deux rédacteurs-journalistes spécialisés, d'un secrétaire de rédaction et d'un rédacteur en chef adjoint".

Créé il y a dix ans, Franceinfo.fr compte environ 35 journalistes rédacteurs et secrétaires de rédactions (hors encadrement).

Les services cultures et Afrique qui sont adossés au site web de France Info et ont été rattachés à Franceinfo.fr en 2019.

Ils lui livrent des articles sur ces deux thèmes spécifiques et disposent chacun d'une équipe de 8 journalistes, qui ont, selon une source à la rédaction de Franceinfo.fr, une expérience certaine car ils ont une longue carrière derrière eux.