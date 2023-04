Appétit pour le risque limité à la Bourse de Paris (+0,29%)

L'appétit pour le risque est limité jeudi à la Bourse de Paris, où les investisseurs attendent patiemment le rapport mensuel américain sur l'emploi qui sera publié vendredi au moment où les marchés seront fermés pour un long week-end de Pâques.

Vers 10H05, l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,29% à 7.337,18 points au lendemain d'un repli de 0,39%, mais le secteur du luxe pesait lourdement sur la cote.

A l'issue de cette séance, la place parisienne fermera 4 jours et ne reprendra les échanges que mardi.

Depuis le début de la semaine, plusieurs statistiques témoignant d'un essoufflement conjoncturel aux Etas-Unis ont alimenté les craintes de récession, les investisseurs se demandant si la banque centrale américaine n'a pas été trop loin dans le durcissement monétaire en voulant combattre l'inflation.

"Il semble que le marché oscille entre la certitude d'une récession et l'espoir qu'elle sera peu profonde", commente Victor Verberk, co-responsable de l’équipe crédit chez Robeco.

Alors qu'ils espéraient depuis des mois des signes de détente du marché du travail américain et un ralentissement économique pour entrevoir une fin prochaine des cycles de hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed), les intervenants de marché s'inquiètent désormais de la santé de la première économie mondiale.

Des créations d'emplois privés plus faibles que prévu en mars et surtout le ralentissement plus fort qu'attendu de l'activité dans les services (ISM) publié mercredi aux Etats-Unis suscitent des craintes parce qu'ils font planer un risque de contraction.

Selon les experts, les données des prochains jours sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis seront déterminantes pour savoir si la banque centrale américaine (Fed) augmentera ou non à nouveau de 25 points de base son taux directeur lors de sa prochaine réunion en mai.

"Le début des publications de résultats du premier trimestre sera également l'occasion d'apprécier l'impact de la crise bancaire et du resserrement des conditions de crédit sur une croissance économique jusque-là toujours solide" en Europe, souligne Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.

L'énergie électrise la cote

Le groupe gazier-pétrolier TotalEnergies a annoncé qu'il allait élargir "momentanément" à partir de vendredi sa mesure de plafonnement des prix à 1,99 euro par litre à tous les carburants (SP95, SP98, diesel, Excellium). L'action montait de 1,35% à 57,91 euros.

Engie gagnait 1,29% à 15,12 euros, Voltalia avançait de 0,58% à 13,93 euros et Neon de 0,77% à 28,86 euros.