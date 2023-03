Apple et la Chine entretiennent une relation "symbiotique", dit Tim Cook

Apple jouit d'une relation "symbiotique" avec la Chine, a déclaré son patron Tim Cook samedi, en visite en Chine pour assister au China Development Forum, un événement organisé par l'Etat chinois auquel ont participé de hauts responsables gouvernementaux et des personnalités du secteur entrepreneurial.

"Il s'agit d'une sorte de relation symbiotique dont, je le crois, nous avons tous deux bénéficié", a-t-il estimé au cours d'un entretien sur le rôle de la technologie dans l'éducation, ajoutant: "Apple et la Chine ont grandi ensemble".

La prise de parole de Tim Cook survient au moment où Apple, plus grande entreprise au monde en matière de capitalisation boursière, cherche à transférer hors de Chine des activités de production.

Les ventes de produits Apple ont été pénalisées en 2022 par des limitations à la production dans des usines du fait de la politique chinoise dite de "zéro Covid".

Les contrôles américains sur les exportations de composants high-tech menacent également la chaîne d'approvisionnement de la marque à la pomme. Un sujet que M. Cook n'a pas abordé lors de cet échange.

Le patron d'Apple a souligné en revanche la nécessité de combler le décalage en matière d'éducation entre écoles de zones urbaine et rurale. Et il a aussi encouragé les jeunes à apprendre la programmation et à développer leur pensée critique.

M. Cook a notamment promis d'augmenter à 100 millions de yuans (13,5 millions d'euros) les dépenses d'Apple allouées à son programme éducatif dans les zones rurales de Chine.

Il s'est rendu vendredi dans une boutique Apple Store du centre ville de Pékin, y faisant un selfie avec la chanteuse Huang Ling qui est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois.