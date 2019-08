Approvisionnement en corticoïdes: la situation "s'améliore progressivement"

Après des mois de tensions dans l'approvisionnement des corticoïdes oraux, "la situation s'améliore progressivement et les besoins sont globalement couverts au niveau national", mais il peut subsister des difficultés au niveau local, a indiqué l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Près de 300.000 boîtes de corticoïdes oraux sont dispensées chaque semaine, "ce qui correspond globalement" aux quantités délivrées sur la même période de 2018, précise l'agence qui rappelle qu'elle est "mobilisée depuis plusieurs mois" pour assurer la continuité de l'accès à ces médicaments.

Des médicaments importés d'autres pays européens devraient aussi être disponibles dans les prochaines semaines, ajoute l'agence dans un communiqué.

Toutefois, certains patients "peuvent encore rencontrer des difficultés à se procurer des corticoïdes oraux du fait de tensions d'approvisionnement au niveau local", reconnaît l'agence.

Les patients peuvent également se voir délivrer des spécialités différentes de celles dont ils ont l'habitude (laboratoire différent, comprimés orodispersibles au lieu d’effervescents, dosages différents…).

Ces derniers mois, l'ANSM a réuni trois fois les acteurs de la chaîne de production et de distribution de ces médicaments pour recueillir leurs explications et déterminer les actions à mener.

Pour réduire les problèmes d'approvisionnement, le système de distribution des corticoïdes oraux a été modifié. La livraison aux officines est désormais assurée par le circuit de distribution des grossistes-répartiteurs. Les laboratoires ne pratiquent plus de vente directe aux pharmacies, sauf dépannages d'urgence.

"Cette distribution est plus à même de garantir une livraison régulière et équitable de chaque pharmacie sur le territoire", explique l'ANSM.

De plus, les grossistes-répartiteurs ne peuvent pas exporter ces médicaments vers d'autres pays ni les vendre à des exportateurs.

L'ANSM maintient un suivi hebdomadaire de la situation, afin qu'elle revienne "complètement à la normale le plus rapidement possible".

Les médicaments concernés sont ceux à base de prednisone (Cortancyl du laboratoire Sanofi et ses génériques) et de prednisolone (Solupred, également de Sanofi, et ses génériques).

L'ANSM publie sur son site le tableau des disponibilités de ces spécialités à base de prednisone et prednisolone orales. Un numéro vert 08 00 97 16 53 a été mis en place.

Les médicaments concernés sont des anti-inflammatoires stéroïdiens appartenant à la famille des corticoïdes de synthèse.

Ils sont utilisés dans le traitement de nombreuses affections comportant une composante inflammatoire ou allergique (sclérose en plaques, rhumatisme articulaire, mais aussi crises d'asthme, sinusite, otite...) et pour prévenir le rejet des greffes d'organes, car ils diminuent les réactions immunitaires.