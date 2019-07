Après le Club Med, le chinois Fosun s'apprête à racheter Thomas Cook

Après avoir racheté le Club Med en 2015, le groupe chinois Fosun avance ses pions en Europe en s'apprêtant à prendre le contrôle du voyagiste britannique Thomas Cook, en grande difficulté.

La plus ancienne des agences de voyage indépendantes britanniques a annoncé vendredi des "discussions avancées" de recapitalisation avec ses banques et son principal actionnaire, le chinois Fosun, côté à Hong Kong.

Selon les termes de l'accord envisagé, Thomas Cook recevrait 750 millions de livres (835 millions d'euros) de liquidités et, en échange, Fosun prendrait "une large majorité de contrôle" dans son activité centrale de tour-opérateur, ainsi qu'"une part minoritaire significative" dans sa compagnie aérienne.

Premier actionnaire de Thomas Cook avec quelque 17% du capital, le conglomérat chinois se renforcerait dans ce secteur en Europe, où il possède déjà le Club Med, conquis à l'issue d'une homérique bataille boursière. Il a aussi conclu en décembre un partenariat industriel avec la Compagnie des Alpes, le leader mondial - français - de l'exploitation de domaines skiables.

Si les discussions aboutissent, le groupe né il y a 178 ans serait "recapitalisé" et "séparé", c'est-à-dire que ses activités de tour-opérateur et de compagnie aérienne ne seraient plus dans la même structure.

Début février, Thomas Cook avait annoncé vouloir vendre tout ou partie de sa compagnie aérienne, afin de financer sa montée en gamme dans l'hôtellerie. Mais, depuis que cette réflexion a été engagée, "le marché du voyage en Europe est devenu plus difficile", a expliqué le groupe vendredi.

Il a évoqué "un environnement incertain" notamment au Royaume-Uni où le Brexit tarde à se dessiner, incitant parfois les consommateurs à la prudence. Le voyagiste, spécialiste des vacances clés en main, explique aussi subir de plein fouet la concurrence des voyagistes en ligne.

"Avec la capitalisation boursière de Thomas Cook qui a chuté à 200 millions de livres (220 millions d'euros), et une dette proche de 1,25 milliard de livres, Fosun prendrait de fait le contrôle intégral" du voyagiste, a noté Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

L'action Thomas Cook plongeait de 47% à la Bourse de Londres vers 09H45 GMT, les actionnaires comprenant qu'ils risquaient de perdre une bonne part de leur mise.