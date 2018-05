AprÃ¨s les aveux de Fourniret, l'espoir d'un procÃ¨s pour les parents de Joanna Parrish

Deux mois après les derniers aveux de Michel Fourniret, les parents de Joanna Parrish, une jeune Britannique que le tueur en série aurait tuée il y a 28 ans, ont dit avoir reçu vendredi de la justice l'assurance qu'un procès aurait lieu.

Les époux Parrish, qui vivent en Grande-Bretagne, ont été reçus dans la matinée par la juge Sabine Khéris qui instruit l'enquête sur le meurtre de leur fille, assistante d'anglais au lycée Jacques-Amyot d'Auxerre (Yonne), dont le corps avait été retrouvé le 17 mai 1990. La jeune femme, 20 ans, avait été violée et battue avant sa mort.

"La juge est confiante dans le fait d'aboutir à un procès mais nous ne savons pas quand", a déclaré Roger Parrish à la presse, à sa sortie de l'entrevue avec la magistrate au nouveau palais de justice de Paris.

"Nous restons prudents, bien sûr, mais nous nous sentons rassurés aujourd'hui, nous sommes satisfaits", a-t-il souligné.

Pour la juge, "il y a une certitude, c'est qu'un procès aura lieu", a abondé Me Didier Seban, l'avocat des époux Parrish.

La magistrate pourrait clore son instruction à la fin de l'année, ouvrant, selon lui, la voie à un procès en 2019 ou en 2020. D'ici-là, le tueur en série comparaîtra de nouveau devant une cour d'assises, en novembre, pour l'assassinat crapuleux en 1988 de l'épouse d'un ex-codétenu, qui lui avait permis de faire main basse sur le magot du "gang des postiches".

Au côté de son épouse Pauline Sewell, Roger Parrish s'est dit "certain que Michel Fourniret était responsable de la mort de leur fille", depuis le procès de l'Ogre des Ardennes à Charleville-Mézières où il avait été condamné à la perpétuité en 2008 pour les meurtres de sept autres jeunes filles. Dans le box, son épouse et partenaire criminelle, Monique Olivier avait elle aussi été condamnée à la perpétuité, accompagnée d'une mesure de sûreté de 28 ans, pour complicité dans cinq de ces meurtres.

Vendredi, l'audition a permis de faire le point sur les "aveux, les avancées de l'enquête et les investigations qui restent à faire", a résumé Me Didier Seban. La juge devrait entendre Monique Olivier avant une éventuelle confrontation avec son ex-époux, "très certainement dans les prochaines semaines", a-t-il précisé.

Entendu à six reprises en février et mars, Michel Fourniret, 75 ans, a livré des "aveux réitérés", selon l'avocat, affirmant avoir tué Joanna Parrish et une autre jeune femme Marie-Angèle Domece, disparue en 1988 dans le même département de l'Yonne. Son corps n'a jamais été retrouvé et des fouilles récentes n'ont rien donné.

Le tueur "n'a cessé de répéter sans donner de détails que si Marie-Angèle Domece et Joanna Parrish n'avaient pas croisé son chemin, elles seraient encore en vie, c'est sa manière perverse de dire qu'il est l'auteur des faits", a expliqué l'avocat, également conseil de la famille Domece.