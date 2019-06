Après les "gilets jaunes", la canicule: les soldes d'été feront-ils recette?

Les soldes d'été, c'est parti! Derniers d'une durée de six semaines, ils sont très attendus par des commerçants passablement échaudés par six mois de "gilets jaunes" et qui espèrent que, malgré la canicule, les clients afflueront en magasins.

Le coup d'envoi de cette édition estivale 2019 a été donné mercredi matin par la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher, au sein du Printemps Haussmann à Paris, où elle a "coupé un ruban" lançant l'ouverture des portes du grand magasin, libérant des dizaines de clients impatients.

Marion explique ne "rien" chercher en particulier mais plutôt marcher "au coup de cœur" afin de "se faire plaisir, notamment sur des marques de luxe qui sont très chères et qui là sont soldées parfois 40, 50 et même 60%".

Effectivement, avec de telles démarques, qui vont jusqu'à 75% sur certains sites internet, il y a de quoi satisfaire toutes les envies.

"Le printemps n'a pas été très ensoleillé, l'achat d'impulsion de la petite robe d'été ou du polo n'a pas été fait donc il y a beaucoup de stock", a affirmé pour sa part la ministre, qui espère que ces soldes seront l'occasion de "faire revenir les Français dans leurs magasins".

- 21 paires par seconde -

Selon l'institut d'études Feedback, qui a interrogé 980 personnes pour connaître et comprendre leur intention d'achats lors de ces soldes, 86% des Français en profiteront encore cette année.

Près de 70% d'entre eux feront leurs achats dans les magasins, et pour plus de 43%, leur budget sera de 100 à 250 euros, ajoute l'étude.

Selon le site de ventes de chaussures Spartoo, à 09h00, un pic de 21 paires de chaussures vendues à la seconde était déjà constaté, pour un panier moyen de 78 euros.

Ce qui tombe bien, a souligné à l'AFP Emmanuel Le Roch, délégué général de la Fédération du commerce spécialisée (Procos), qui représente 260 enseignes, car, avec une météo "décalée" en avril-mai et la désaffection des magasins, notamment le samedi, due aux manifestations des "gilets jaunes" depuis six mois, "il y a du stock" à écouler.

"C'est forcément moins profitable de le faire durant les soldes", seule période où vendre à perte est autorisé, car cela pèse sur les marges, mais "c'est comme ça, il faut s'adapter", affirme-t-il à l'AFP.

- "éviter la foule" à la fraîche -

Pour Pierre Pelarrey, le directeur général du Printemps, les soldes restent "un évènement important", car ils représentent "aux alentours de 11% du chiffre d'affaires de l'année".

Avec le "retour du pouvoir d'achat", il est temps de consommer à nouveau, estime pour sa part Mme Pannier-Runacher: "la crise de cet hiver a un peu éloigné les Français des magasins physiques et c'est très dommage, car c'est là où il y a du plaisir, des échanges, où se crée du lien social".

En seront-ils empêchés par les fortes températures qui vont s'abattre sur l'Hexagone les prochains jours et qui pourraient les éloigner des magasins, même si ceux-ci, et les conseils de prévention des autorités le rappellent, sont climatisés ?

"Je pense qu'il y a un vrai risque que les gens ne bougent pas trop de chez eux, étant donné le principe de précaution", craint M. le Roch, qui espère néanmoins que ces fortes chaleurs donneront envie d'acheter robes, sandales et maillots de bain.

Au Printemps, c'est en tous les cas la fraîcheur qu'est venue chercher Margot, rencontrée par l'AFP: arrivée à 8h30, afin d'éviter un peu "la foule", elle espère, comme "il fait chaud aujourd'hui (...) être un peu seule pour faire (son) shopping".

Après une année 2018 "très, très difficile" et un premier semestre 2019 compliqué, souligne M. Le Roch, "il existe une obligation, ou du moins un espoir, de réussir ces soldes d'été", même si certains, les commerçants spécialisés dans le "sportswear" et les bas prix notamment, réussissent à tirer leur épingle du jeu depuis quelques années.

Les soldes se termineront le 6 août.