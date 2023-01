Après ses propos sur Zinédine Zidane, quelles conséquences pour le président de la FFF, Noël Le Graët ?

"Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club."Déjà secoué par des accusations de "harcèlement" et de comportements "inappropriés" de la part d'ex-salariées anonymes qu'il a toujours contesté, Noël Le Graët aggrave son cas et s'attaque dimanche 8 janvier sur RMC à l'icône Zinédine Zidane. La star du ballon rond a longtemps été considérée comme l'option numéro 1 à la tête de l'équipe de France en cas de non-renouvellement de Didier Deschamps. L’actuel sélectionneur des Bleus est finalement prolongé samedi jusqu'en 2026.

Face aux déclarations polémiques du dirigeant breton et ancien maire de Guingamp, âgé de 81 ans, la Ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra a immédiatement exigé des excuses. “Déclarations à nouveau hors-sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp.”

Une demande d'excuses que le président de la FFF ne pouvait pas esquiver. "(Ces propos) ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. Zinédine Zidane sait l'estime immense que je lui porte, comme tous les Français", a-t-il affirmé au lendemain de son dérapage sur RMC dans une déclaration à l'AFP. Et pour cause, quand “Zizou” est attaqué, tout le monde du football se soulève. À commencer par Kylian Mbappé.

Des réactions en chaîne sur Internet

Brillant lors de la Coupe du monde au Qatar, l’étoile montante des Bleus, a été l’un des premiers à réagir. Le soir même, il a tweeté. “Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…”

L’ex-coéquipier de Zidane, Youri Djorkaeff, a taclé le président de la FFF d’un rappel. “Mal venu, mal placé, on parle d’un champion du monde, on parle du Champion du monde”. L'ex-attaquant, Djibril Cissé, a quant à lui partagé un mème, exaspéré. “Moi quand j’ai entendu les propos de Le Graët.”

À son tour, le Real Madrid, ancien club de l’ex-capitaine des Bleus, pointe du doigt "un manque de respect envers l'une des figures les plus admirées" et demande "une rectification immédiate", dans un communiqué officiel publié ce matin. L'affaire ne laisse pas non plus indifférent le gouvernement français. Un "sentiment de ras-le-bol", evoque-t-on dans l'entourage du président de la République selon une source gouvernementale à l'AFP. On déplore "une sensation d'accumulation" de "mots inacceptables. "Il a pété les plombs", assure la source.

L’État impuissant, la FFF seule à pouvoir sortir le dirigeant

Techniquement, le pouvoir politique français n'a pas la possibilité de destituer le président de la FFF. Une telle décision provoquerait par ailleurs l'ire de la Fédération internationale de football (Fifa) qui prohibe toute intervention de l'État.

La balle est donc du côté de la FFF et de son comité exécutif, seul habilité à pousser Le Graët vers la sortie. "Il va y avoir une vague de fond terrible, il va devoir s'en aller. La ministre a raison, il est complètement hors-sol. C'est une communication non maîtrisée. Quand on est président d'une fédération sportive, la plus grande de France, on se maîtrise", a expliqué une source anonyme de la FFF à l'AFP.

Le Comité exécutif est déjà remonté contre son président. Déjà, ses membres n'ont pas été avertis de la prolongation de Deschamps au poste de sélectionneur des Bleus. Mais surtout, cette sortie de route arrive à un moment déjà compliqué pour Noël Le Graët et la FFF. "Il ne faut pas oublier toutes ces déclarations surréalistes de Noël Le Graët cachent également d’autres débats, et principalement celui de la pédophilie, qui a été couverte par la FFF”, déclare le journaliste d'investigation Romain Molina lors d'une interview accordée à LCI le lundi 9 janiver. Le journaliste enquête depuis des années au sujet des affaires de violences sexistes et sexuelles au sein de la FFF.

Mission d’audit sur des cas de violences sexistes et sexuelles

Parmi les accusations, un article de So Foot, paru le 8 septembre, accable directement le comportement de l’actuel président de FFF, en poste depuis 2011. Le magazine évoque surtout, sur la foi de témoignages anonymes, l'envoi par Le Graët de SMS à caractère sexuel à des employées de la FFF. De son a FFF a annoncé le 15 septembre avoir décidé de déposer “une plainte en diffamation” contre le mensuel.



Mais Noël Le Graët va être auditionné ce mardi 10 janvier par la mission d'audit et de contrôle diligentée par le ministère des Sports pour éclaircir notamment ces pratiques managériales de la Fédération française de football en matière de violences sexistes et sexuelles. Ces déclarations polémiques ne pouvaient pas tomber plus mal.