Aquarius : le navire humanitaire bloqué avec 141 migrants à bord

Chargement du lecteur... © TV5Monde

C'est une histoire complexe où s'opposent deux versions : dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 août, une embarcation de 11 migrants tunisiens est repérée en mer Méditerranée. L'Aquarius se dirige vers eux et d'après l'agence Reuters, ils refusent de monter à bord.Mais pour Francis Vallat, président de SOS Méditerranée France, les migrants n'ont pas eu le choix que de rester sur leur embarcation. Ils dépandaient, au moment de leur découverte, des autorités maltaises. Malte qui, considérant que l'embarcation n'était pas en situation de détresse, aurait interdit à l'Aquarius de les secourir.Et pendant ce temps, l'Aquarius est toujours en attente d'un port d'attache pour les 141 migrants qu'il a secouru vendredi 10 août. Le droit international leur impose de déposer ces migrants, hommes, femmes et enfants, dans l'un des ports les plus proches. Donc dans l'idéal, il faudrait accoster dans un port italien ou maltais.Problème : les autorités de ces deux pays refusent d'accueillir les migrants de l'Aquarius. Si la situation venait à se prolonger, la France pourrait être une solution de repli. Mais rien ne dit que les autorités françaises ne suivent la même politique que l'Italie et Malte...Et c'est là que l'Histoire se répète : en juin 2018, l'Aquarius s'était déjà retrouvé dans une situation similaire qui avait débouchée sur une crise européenne. L'Espagne avait fini par se porter volontaire pour accueillir ces migrants et c'est à Valence qu'avait accosté l'Aquarius.L'intégrale de l'émission Internationales consacrée à Francis Vallat et à l'Aquarius :