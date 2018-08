Aquarius : le navire humanitaire pourrait accoster à Malte

Un navire sans pavillon ?

En plus des membres d'équipage, ils sont 141 à se partager comme ils le peuvent les 77 mètres de long de l'Aquarius. Parmi eux, des dizaines de femmes et de mineurs, pour la plupart somaliens et érythréens, bloqués dans les eaux internationales...Le navire affrété par les ONG Médecins sans frontières et SOS Méditerranée erre depuis plusieurs jours entre l'Italie et Malte. Les deux pays refusaient depuis plusieurs mois d'ouvrir leur territoire national au bateau de sauvetage.Revirement ce mardi 14 août à la mi-journée, Malte accepte de voir le navire accoster sur ses côtes et l'Espagne annonce accueillir 60 migrants qui sont à bord. Les autres seront pris en charge par la France, l'Allemagne, le Luxembourg et le Portugal."Ces gens méritent d'être débarqués dès que possible pour recevoir des traitements adéquats. Il y en a qui se sont blessés pendant le trajet, raconte Nick Romaniuk. D'autres sont malades. Ce bateau dispose de docteurs et d'infirmières, mais ça reste un bateau, ce n'est pas un hôpital."

Gibraltar, où l'Aquarius est enregistré en tant que navire de recherche, menace aujourd'hui de lui retirer son pavillon dans cette désunion européenne.



"Il s'agit d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient la répression, souligne Jean-Claude Gayssot, qui fuient la guerre, qui fuient la misère. Ne pas les accueillir dans des conditions honorables et respectables, c'est inhumain."



Les 141 migrants entament leur quatrième jour à bord de l'Aquarius.

