Aquarius : "les États et les gouvernements européens prennent la responsabilité de laisser mourir en mer"

Que va devenir l'Aquarius, avec ses 58 migrants débarqués à Malte ? Le Panama vient de lui retirer son pavillon. Or sans immatriculation, impossible de naviguer et d'accoster dans les ports. Que faire de ce dernier navire humanitaire qui secourt les migrants en Méditerrannée ? Entretien avec Pouria Amirshahi, directeur de l'hebdomadaire Politis et signataire du manifeste pour l'accueil des migrants.