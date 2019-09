Arabie: les touristes violant "la décence publique" écoperont d'amendes

Les touristes violant "la décence publique" en Arabie saoudite, notamment en terme d'habillement ou de comportements, écoperont d'amendes, ont indiqué samedi les autorités saoudiennes au lendemain de l'ouverture du royaume ultraconservateur aux vacanciers.

Le royaume a commencé vendredi à émettre pour la première fois des visas touristiques, dans le but de diversifier ses ressources, pour l'heure complètement dépendantes du pétrole.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur relève 19 "délits", sans préciser le montant des amendes.

"La nouvelle législation oblige hommes et femmes à se vêtir de façon pudique et à s'abstenir de témoignages d'affection en public. Les femmes sont libres de choisir des vêtements décents", indique-t-il.

Cette législation doit permettre "d'informer les visiteurs et touristes dans le royaume sur la loi concernant le comportement en public afin qu'ils s'y conforment", selon le communiqué.

Des visas en ligne et à l'arrivée dans le royaume seront donnés aux ressortissants de 49 pays, dont les Etats-Unis, l'Australie et plusieurs pays européens. Jusqu'à présent, le royaume ne délivrait de visas qu'aux pèlerins, aux expatriés et, depuis peu, aux spectateurs de rencontres sportives ou d'événements culturels.

Le directeur du Comité pour le tourisme et le patrimoine national, Ahmed al-Khateeb, avait affirmé vendredi que le royaume allait assouplir le code vestimentaire pour les femmes étrangères pour leur permettre de se promener sans porter l'abaya, la robe traditionnelle obligatoire en public pour les Saoudiennes.

Il est conseillé aux hommes et aux femmes d'éviter de porter "des vêtements moulants" ou avec des messages et images "profanes", est-il précisé sur un site en anglais lancé vendredi par les autorités du tourisme. Les "épaules et les genoux" des femmes doivent également être "couverts en public", selon ce site.

Le développement du tourisme est l'un des principaux axes du programme de réforme "Vision 2030" du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui vise à préparer la plus grande économie arabe à une ère post-pétrolière.

Le royaume, qui interdit l'alcool et où les règles sociales sont très strictes, n'est généralement pas considéré comme une destination très "vendeuse" pour le tourisme.

Mais le prince Mohammed ben Salmane veut changer cette perception et a déjà insufflé plusieurs réformes libérales qui ont permis l'ouverture de cinémas et l'organisation de concerts ou d'événements sportifs dans le pays.