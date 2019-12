Ardennes: 158 sangliers tués lors d'une battue, la fédération de chasse "ne peut pas cautionner"

Un groupe de 82 chasseurs ardennais ont tué mercredi 158 sangliers lors d'une battue, qualifiée de "dérapage" par le président de la fédération départementale de chasse qui ne "peut pas cautionner", a-t-on appris lundi de sources concordantes, confirmant une information de l'Ardennais.

"C'est dans les règles étant donné qu'ils ont le nombre suffisant de bracelets pour mettre à ces animaux, donc nous on n'a aucune infraction à relever à l'encontre de cette chasse-là", commente-t-on cependant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. "On sait qu'ils n'ont pas encore atteint leur quotas, près de 300 bagues, donc il n'y a pas de problème pour nous".

82 chasseurs ont pris part à cette battue en forêt de la Croix-aux-Bois, dans le sud des Ardennes, sur 62 hectares, organisée par l’Amicale de la chasse du Chêne pâté. La proportion est donc d'1,9 sanglier par chasseur.

Dans les colonnes du quotidien l'Ardennais, un participant s'est dit "écœuré" et a décrit un véritable "carnage".

Cité par l'Ardennais, René Debrosse, qui a dirigé la battue de mercredi, concède qu’il "ne s’agit pas d’un fait de chasse normal", mais assure que l’intention n’était pas d’établir un record de bêtes abattues et que tout s’est déroulé dans les règles: "On a les bracelets, on a bagué les bêtes."

"On ne peut pas cautionner une telle image de la chasse (...) On ne peut pas admettre ce genre de dérapage", a de son côté insisté auprès de l'AFP le président de la fédération de chasse des Ardennes Jean-Pol Gambier, pour qui ce nombre "exceptionnel" d'individus tués est "intolérable".

Selon lui, la fédération a attribué à cette société de chasse pour la saison - début octobre jusque fin janvier - 370 bracelets pour qu'ils atteignent le quota en "12 fois, 14 fois", et en avaient utilisé entre 60 et 80 avant la battue de mercredi.

"Je suis effondré par un tel carnage, même s'il y a une nécessité de réguler", a réagi auprès de l'AFP Claude Maireaux, président de l'association de défense de l'environnement Nature et avenir des Ardennes.

La fédération départementale de chasse revendique 8.800 chasseurs et les 900 associations ou territoires de chasse du département.